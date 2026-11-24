Ante el público presente, la agrupación desplegó un repertorio que hizo cantar y acompañar a los presentes, llevando al escenario toda la esencia de la música popular y reafirmando el talento artístico que caracteriza al departamento.

Con una destacada presentación sobre el escenario del Paseo Federal, el grupo Los Capayanes fue el encargado de poner el broche de oro a la participación artística de Jáchal en una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol, cerrando una semana de intensa promoción cultural, turística y productiva del departamento.





Ante el público presente, la agrupación desplegó un repertorio que hizo cantar y acompañar a los presentes, llevando al escenario toda la esencia de la música popular y reafirmando el talento artístico que caracteriza al departamento.





La actuación de Los Capayanes marcó el cierre de una participación altamente positiva para Jáchal dentro de la Fiesta del Sol, donde el departamento logró posicionarse a través de una propuesta integral que combinó cultura, tradición, turismo, gastronomía y producción local.





Durante las distintas jornadas, el stand institucional de Jáchal recibió la visita de miles de personas que recorrieron el espacio para conocer la oferta turística del departamento, degustar productos regionales, interiorizarse sobre la reciente 65° Edición de la Fiesta Nacional de la Tradición y descubrir el trabajo de artesanos y emprendedores locales. Además, las flamantes representantes de la Fiesta Nacional de la Tradición participaron y compartieron activamente actividades con los visitantes, fortaleciendo la identidad y el patrimonio cultural jachallero.





Con la presentación de Los Capayanes, Jáchal concluyó una exitosa participación en la Fiesta Nacional del Sol, mostrando al resto de la provincia el potencial de su gente, sus artistas, sus emprendedores y sus paisajes, consolidándose una vez más como uno de los destinos más representativos del norte sanjuanino.