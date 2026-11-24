El viernes 27 de noviembre comenzará en Villa Aberastain, Pocito, la tradicional Novena en honor a Santa Bárbara, en la parroquia homónima. La actividad reunirá durante nueve jornadas a fieles del departamento y de otras zonas de San Juan.

El cronograma litúrgico diario prevé rezo del Santo Rosario a las 7:00 y a las 19:00, Adoración Eucarística a las 20:00 y celebración de la Santa Misa a las 21:00. La agenda religiosa tendrá uno de sus momentos centrales el viernes 4 de diciembre, con la Procesión de Antorchas.





El cierre espiritual está previsto para el domingo 6 de diciembre desde las 19:00, con la tradicional procesión en honor a la santa patrona. Esa instancia marcará el final de la novena y concentrará la participación de la comunidad católica del departamento.

Agenda artística En paralelo a las ceremonias, Pocito organizará una programación cultural en dos espacios. Los días 28 y 29 de noviembre, los espectáculos se realizarán en la Plaza De La Libertad con músicos y artistas locales y provinciales. Luego, entre el 4 y el 6 de diciembre, las actividades se trasladarán al Polideportivo Jesús Morales.

En ese escenario se presentarán Luck Ra, La Delio Valdez, Canto 4 y Tuli, además de artistas locales. La propuesta combina la dimensión religiosa de la festividad con una grilla musical de alcance provincial y nacional. Con ese esquema, la celebración se extenderá hasta el fin de semana del 6 de diciembre.