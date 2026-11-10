Durante la reunión, las mujeres presentaron brevemente sus proyectos, explicaron sus objetivos y compartieron el camino recorrido para ponerlos en marcha y consolidarlos.

El gobernador Marcelo Orrego recibió a mujeres seleccionadas por el programa Emprendedora del Sol, una iniciativa del Gobierno de San Juan que busca fortalecer proyectos productivos liderados por mujeres en los 19 departamentos de la provincia, promover el autoempleo y acompañar el crecimiento de emprendimientos de distintos sectores de la economía.





“Hay muchas mujeres que son parte de esta construcción, que tienen esa motivación y determinación para convertir sus sueños en realidad. Detrás de cada proyecto hay un enorme esfuerzo y sacrificio, y quiero destacar y valorar esa decisión de avanzar”, expresó el gobernador durante el encuentro, en el que invitó a las emprendedoras a compartir sus experiencias y contar de qué se trata cada iniciativa.





Durante la reunión, las mujeres presentaron brevemente sus proyectos, explicaron sus objetivos y compartieron el camino recorrido para ponerlos en marcha y consolidarlos.





El encuentro contó también con la participación de los ministros de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández y de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, quienes acompañaron al gobernador en esta instancia de intercambio con las emprendedoras sanjuaninas.