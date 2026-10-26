El gobernador dijo que el Museo Paleontológico de San Juan está en sus detalles finales. La apertura depende del montaje de contenidos y de la propuesta museográfica.

El Museo Paleontológico de San Juan (MUPA) tiene una fecha estimada de inauguración para mediados de diciembre. El gobernador Marcelo Orrego adelantó que la apertura podría concretarse en ese período, mientras avanzan los últimos preparativos para poner en funcionamiento el espacio. La definición llega cuando la obra edilicia ya está terminada y resta completar el montaje de contenidos. El proyecto está ubicado en las inmediaciones de la Plaza Belgrano, en la zona de la ex Estación Belgrano.

En diálogo con Radio Mil20, el mandatario sostuvo que sigue de cerca el avance del museo y destacó el estado de los trabajos. “El MUPA va a ser inaugurado pronto, si Dios quiere, ese museo está quedando fantástico”, afirmó. La frase fue dicha en el marco de una consulta sobre el cronograma de apertura, aunque no se informó una fecha exacta para el acto. El anuncio oficial, por ahora, ubica la inauguración en una ventana temporal y no en un día determinado.

Contenido y alcance El MUPA busca poner en valor la riqueza paleontológica de San Juan, con especial atención a los dinosaurios y al patrimonio vinculado con el período Triásico. La propuesta combina patrimonio paleontológico, ciencia y tecnología, según la descripción difundida en torno al proyecto. En los últimos meses, los trabajos se concentraron en el desarrollo de la propuesta museográfica, las recreaciones de especies prehistóricas y la incorporación de recursos tecnológicos e interactivos. Ese armado es el que condiciona la apertura, más allá de que la infraestructura principal ya fue concluida.

Relación con educación y turismo El proyecto también apunta a fortalecer el vínculo entre el patrimonio científico provincial y el turismo. La idea es acercar la paleontología al público general y a las instituciones educativas, con un espacio que funcione como referencia cultural y científica. En ese esquema, la inauguración no sólo implica la habilitación de un museo, sino también la puesta en marcha de una oferta destinada a circulación escolar, visitantes y actividades de divulgación. El impacto esperado depende de la programación que acompañe la apertura y de la capacidad de sostener contenidos permanentes.

Canales oficiales El MUPA ya puso en funcionamiento su sitio web oficial, mupa.ar, y sus redes sociales, a través de las cuales comenzó a difundir novedades sobre el museo y los preparativos. Orrego señaló además que “el otro día lo vimos y estamos en los detalles” y agregó: “Seguramente va a ser la inauguración a mediados de diciembre”. La referencia confirma que el proceso de cierre está en curso, aunque todavía sin precisión sobre la ceremonia. La variable a seguir es si la previsión de diciembre se mantiene y si el museo abre con la totalidad de su propuesta museográfica disponible.