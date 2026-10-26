La Municipalidad de Pocito y el Sanatorio Argentino desarrollaron una exitosa jornada de atención integral en la Unión Vecinal de La Rinconada, acercando servicios de salud, prevención, asesoramiento y bienestar a los vecinos de la zona.

La Municipalidad de Pocito llevó adelante con éxito un nuevo abordaje comunitario en la Unión Vecinal de La Rinconada, en un trabajo conjunto con el Sanatorio Argentino, con el objetivo de acercar servicios esenciales y garantizar el acceso a distintas prestaciones para los vecinos.





La iniciativa reunió a profesionales de la salud y equipos municipales que brindaron atención, controles preventivos y asesoramiento en diferentes áreas, en el marco de una política de cercanía que busca facilitar el acceso a los servicios y mejorar la calidad de vida de la comunidad.





Por parte del Sanatorio Argentino, se realizaron controles y estudios orientados a la prevención y detección temprana de distintas patologías. Entre las prácticas previstas se incluyeron el examen de mamas, la colposcopía, el Papanicolaou (PAP), el cepillado endocervical y la biopsia, fortaleciendo las acciones de cuidado de la salud, especialmente en materia de prevención ginecológica.





En tanto, el Municipio dispuso de una amplia variedad de servicios para la comunidad, entre ellos controles del niño sano, atención nutricional, servicios odontológicos, podología y peluquería. Estas prestaciones permitieron acercar respuestas concretas a las necesidades cotidianas de las familias, sin que los vecinos tuvieran que trasladarse a otros puntos del departamento para recibir atención.





La jornada también contó con espacios informativos sobre los cursos y capacitaciones disponibles a través de la Oficina de Empleo, además de asesoramiento destinado a personas mayores y jóvenes. El propósito fue brindar herramientas útiles, facilitar el acceso a información y acompañar a los distintos sectores de la población.





Asimismo, se incluyó la vacunación de perros y gatos, como parte de las acciones de prevención y cuidado que impulsa el Municipio para promover la salud y el bienestar animal.





Los vecinos destacaron la importancia del operativo





Durante la jornada, los vecinos valoraron positivamente la iniciativa y destacaron la importancia de que los servicios municipales lleguen directamente a los barrios, permitiendo acceder a distintas prestaciones de manera cercana y gratuita.





“Es muy importante que el Municipio se acerque a los barrios con este tipo de operativos, porque nos permite acceder a controles de salud y a otros servicios que muchas veces necesitamos en forma totalmente gratuitas. Queremos agradecer al intendente Fabian Aballay por impulsar estas iniciativas y estar presente junto a los vecinos”, expresó una vecina de la zona.





Por su parte, otro vecino manifestó: “Es un gran servicio el que brinda la Municipalidad de Pocito con estos abordajes comunitarios. Tener en un mismo lugar atención de salud, asesoramiento y diferentes prestaciones es una ayuda enorme para las familias”.





Un Municipio cerca de la comunidad





El exitoso desarrollo de este abordaje comunitario reafirma la importancia del trabajo articulado entre el Estado municipal y las instituciones de salud para ampliar el acceso a servicios fundamentales.





A través de estas propuestas, la gestión municipal que encabeza Fabian Aballay continúa fortaleciendo su presencia territorial, promoviendo la prevención, el acompañamiento y la inclusión, con el objetivo de llegar a cada rincón del departamento y dar respuestas concretas a las necesidades de sus vecinos.