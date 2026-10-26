Este lunes 26 de octubre, el estacionamiento del teatro no estará disponible por actividades vinculadas al IRONMAN. La última función de La Traviata empieza a las 20.

El público que asista este lunes 26 de octubre a la última función de La Traviata deberá considerar que el estacionamiento del Teatro del Bicentenario permanecerá fuera de servicio durante la jornada. La restricción obedece a actividades previstas en el marco del IRONMAN, la competencia de triatlón que se desarrolla en San Juan. La medida impacta en el acceso al edificio y obliga a prever alternativas de estacionamiento en las inmediaciones.

Desde el Teatro del Bicentenario recomendaron llegar con al menos 40 minutos de anticipación para facilitar el ingreso a la sala. La sugerencia apunta a evitar demoras en el acceso y a contemplar el tiempo necesario para ubicar un lugar fuera del predio. En este contexto, la organización pidió asistencia puntual para una función que ya tiene horario definido.

La presentación está prevista para las 20 en la Sala Principal y, según se informó, comenzará puntualmente. La disponibilidad del estacionamiento queda condicionada por la programación vinculada al evento deportivo. Ese esquema modifica la logística habitual de ingreso al teatro en una jornada de alta concurrencia.

La institución indicó además que el teatro será sede de una de las actividades programadas en el marco del IRONMAN. En ese sentido, agradeció la comprensión del público e invitó a asistir a la última presentación de la ópera. Para quienes concurran, la variable a seguir es la organización del acceso y la búsqueda de estacionamiento fuera del edificio.