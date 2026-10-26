El Ministerio de Gobierno de San Juan informó que el sistema presenta inconvenientes en todo el país. Los turnos pueden reprogramarse en la delegación más cercana.

Una falla técnica en el sistema del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) interrumpe de manera momentánea los trámites para obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaportes en todo el país, según informó el Ministerio de Gobierno de San Juan.

La comunicación oficial precisó que el inconveniente impide el funcionamiento normal del sistema a nivel nacional y que la medida alcanza a las gestiones que se realizan en las oficinas de documentación. El dato relevante para los usuarios es que la afectación no responde a una dependencia local, sino a una falla de alcance federal. En ese marco, la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, que depende de la cartera provincial, difundió el aviso para orientar a quienes tenían turnos asignados.

Reprogramación de turnos Ante esta situación, las personas con turnos previstos pueden acercarse a la delegación más cercana para reprogramarlos o solicitar una nueva fecha para concretar el trámite. La medida busca evitar la pérdida de citas ya otorgadas mientras persista la interrupción del sistema. El Ministerio de Gobierno pidió a los sanjuaninos mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer novedades sobre la normalización del servicio.

Sin fecha de normalización Hasta el momento, el organismo no informó cuándo se restablecerá el funcionamiento habitual del sistema. Esa falta de precisión deja abierto el impacto sobre la agenda de atención de las delegaciones y sobre la emisión de documentación esencial para viajes, identificación y gestiones administrativas. La variable a seguir es la comunicación oficial sobre la restitución del servicio, que deberá surgir del propio RENAPER o de la cartera provincial si recibe actualizaciones.