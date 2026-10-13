Nuevo equipamiento y mejor calidad de servicio

El gobernador Marcelo Orrego inauguró la refuncionalización y modernización edilicia de la Comisaría 14° de Zonda, en una intervención orientada a mejorar las condiciones de trabajo del personal policial y la atención al público. La obra fue ejecutada por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía mediante su Secretaría de Infraestructura, la Subsecretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores. Según el gobierno provincial, el objetivo fue fortalecer la capacidad operativa de la dependencia sin modificar la estructura principal del inmueble.

Durante el acto, Orrego sostuvo que la seguridad es “una prioridad absoluta” para su gestión y vinculó la intervención con otras medidas adoptadas desde el inicio de su mandato. En ese repaso mencionó cámaras de seguridad, vehículos fuera de servicio, chalecos vencidos y la incorporación de camionetas, autos, motos, pistolas Byrna/Taser y chalecos balísticos. Las afirmaciones del mandatario formaron parte de una comunicación oficial y no constituyen una verificación independiente de ese estado de situación.

Intervención edilicia

La superficie original del edificio es de 228,84 m² y, de acuerdo con la información oficial, las tareas estuvieron centradas en la refuncionalización y la puesta en valor. Entre las principales intervenciones se incluyeron la modificación del núcleo sanitario, el mantenimiento y pintura general de interiores y exteriores, y mejoras en el acceso a cocheras mediante un contrapiso específico. La empresa contratista fue IVAN RAMIREZ, responsable de la ejecución de los trabajos.

El gobierno provincial aclaró que no se trató de una ampliación del inmueble, sino de una modernización operativa orientada a optimizar el uso del edificio. Esa precisión resulta relevante para dimensionar el alcance real de la obra y evitar interpretaciones sobre incremento de superficie construida. En términos funcionales, la intervención apunta a mejorar la salubridad, la circulación interna y el escurrimiento de aguas en el sector de cocheras.

Plazos y autoridades

Las obras comenzaron en julio de 2026 y finalizaron en septiembre del mismo año, con un plazo de ejecución informado de 60 días. En el acto acompañaron al gobernador el intendente de Zonda, Juan Atampiz; el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; el secretario de Seguridad, Enrique Delgado; y el jefe de Policía, Néstor Álvarez. La mejora queda incorporada al esquema provincial de infraestructura de seguridad y, según el anuncio oficial, busca sostener la operatividad de la dependencia en adelante.