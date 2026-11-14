Los trabajos incluyeron nuevos senderos peatonales, estacionamientos, iluminación, parquización, mobiliario urbano, juegos infantiles, espacios deportivos y áreas destinadas a la gastronomía y al encuentro.

El gobernador Marcelo Orrego inauguró las obras de puesta en valor del Parque Quebrada de Zonda, un espacio emblemático de San Juan que fue renovado con infraestructura, nuevos servicios, iluminación, espacios recreativos y mejoras en la accesibilidad. La intervención recupera un lugar profundamente ligado a la identidad sanjuanina y lo proyecta como un punto de encuentro para las familias, un atractivo para los visitantes y un nuevo espacio para disfrutar del paisaje natural de la provincia.





Acompañaron al gobernador el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky y demás funcionarios.





La obra permitió transformar distintos sectores del parque, desde el acceso por calle Pellegrini y el entorno del Jardín de los Poetas hasta el área del Monumento al Ciclista. Los trabajos incluyeron nuevos senderos peatonales, estacionamientos, iluminación, parquización, mobiliario urbano, juegos infantiles, espacios deportivos y áreas destinadas a la gastronomía y al encuentro.





La recuperación de este lugar icónico representa también una apuesta por los espacios públicos como ámbitos de integración y recreación. La renovación permite que vecinos y visitantes puedan volver a encontrarse con la Quebrada de Zonda en mejores condiciones, con más servicios, mayor seguridad y sectores preparados para compartir en familia.





Más espacios para disfrutar, encontrarse y compartir





Entre las principales intervenciones se encuentra la construcción de una nueva confitería, un paseo gastronómico preparado para recibir food trucks y la puesta en valor de la Proveeduría. También se incorporaron módulos sanitarios, mesas, bancos y asadores, ampliando las posibilidades de permanencia y disfrute durante las visitas.





El parque cuenta además con nuevos juegos infantiles distribuidos a lo largo del recorrido y un sector deportivo equipado para la práctica de calistenia. Estas instalaciones permiten sumar alternativas de recreación y actividad física al aire libre para distintas edades.





Otro aspecto central de la intervención fue mejorar la accesibilidad. Se construyeron senderos peatonales con baldosas podotáctiles, rampas y recorridos adaptados para personas con discapacidad. A lo largo del circuito también se instalaron bancos como puntos de descanso, especialmente pensados para las personas mayores.





La renovación incluyó mejoras en los piletones, con recrecimiento de muros para incrementar la seguridad, senderos peatonales, iluminación y mobiliario urbano. También se realizaron trabajos de limpieza y ensanche del dique, además de tareas de parquización y recuperación de los espacios verdes.





Un patrimonio que recupera su valor y fortalece el turismo





La intervención también puso el foco en la memoria y la identidad sanjuanina. El recorrido incorpora el Sitio Conmemorativo Islas Malvinas, en homenaje a los héroes sanjuaninos, y contempla la recuperación del entorno del Monumento a Sarmiento y del Monumento al Ciclista, junto con la restauración del puente y el kiosco ubicados en ese sector.





Entre las obras se destaca además la recuperación integral de la Hostería Domingo Faustino Sarmiento, con renovación de instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas, restauración de carpinterías originales y eliminación de barreras arquitectónicas.





A estas mejoras se suma la refuncionalización de la antigua Escuela Albergue Islas Malvinas, frente al Jardín de los Poetas, proyectada como Centro de Interpretación y Paseo de Artesanos, con un espacio exterior destinado a la actividad artesanal.





La puesta en valor se complementa con obras de infraestructura vial e iluminación. Sobre la Ruta Provincial 12 se ejecuta la instalación de luminarias LED en un tramo de 4,5 kilómetros, desde el Dique Soldano hasta el Jardín de los Poetas, para mejorar la visibilidad y la seguridad de quienes transitan por uno de los corredores que conecta la ciudad de San Juan con Zonda, Ullum y distintos atractivos turísticos, entre ellos el embalse de Punta Negra.





También se construyó una rotonda y se realizaron trabajos de ensanche y acondicionamiento de calzada y estacionamientos.





Con estas intervenciones, el Parque Quebrada de Zonda recupera y amplía sus posibilidades como espacio público, recreativo, cultural y turístico. Un lugar donde la naturaleza, la historia y el encuentro se integran para que las familias sanjuaninas y quienes visitan la provincia puedan disfrutar de uno de los paisajes más representativos de San Juan.





La obra en cifras





Superficie e Infraestructura General

* Superficie intervenida: 61.027 m² en total (incluyendo obra nueva de sectores, estacionamientos, hostería, calistenia, proveeduría y centro de monitoreo).

* Obras terminadas: 12 obras en total.

* Senderos nuevos: 3.500 metros construidos.

* Área de calistenia: 724 m² distribuidos en 3 zonas con 11 bloques de aparatos y 1 bloque de desafío.

* Estacionamientos: 8.450 m² correspondientes a los sectores 3 y 4, además de los espacios en accesos, sector 6, proveeduría y monumento al ciclista.

* Vialidad y circulación: 1 rotonda ubicada a 100 metros de los piletones, ensanche de calzada, 1 dársena con parada de colectivos y un boulevard desde calle Pellegrini hasta el ingreso al parque.

Mobiliario y Equipamiento Urbano

* Luminarias nuevas: 290 luminarias instaladas por sector y espacio (senderos, piletones, estacionamientos, patio de comidas, calistenia y proveeduría).

* Tótems lumínicos solares: 26 unidades en total (25 verticales de 4,5 metros y 1 horizontal de 7,6 metros).

* Bancos: 160 bancos en total (incluyendo 87 mesas con bancos y 63 bancos sueltos).

* Mesas con bancos: 87 conjuntos (75 en sectores 3 y 4, y 12 en el sector 6).

* Parrilleros: 52 unidades (46 en sectores 3 y 4, y 6 en el sector 6-A).

* Grupos de juegos para niños: 5 grupos instalados en los sectores 3, 4, 6-A y 6-C.

* Cestos de basura: 55 unidades distribuidas en el predio.

Servicios, Gastronomía y Seguridad

* Espacios gastronómicos: 4 espacios (confitería nueva, patio de food trucks, proveeduría recuperada y kiosco restaurado).

* Sectores con sanitarios: 3 sectores equipados (Sector 3, Sector 4 y Proveeduría).

* Centro de Monitoreo: 1 espacio equipado con videovigilancia del programa PRISMA ubicado en el Sector 5.

Patrimonio, Agua y Mejoras Ambientales

* Restauraciones patrimoniales: 4 restauraciones (Monumento al Ciclista, Monumento a Sarmiento, puente y kiosco).

* Sitios conmemorativos: 1 Sitio Conmemorativo Islas Malvinas.

* Piletones y cauce: Muros recrecidos en ambas márgenes de los piletones con senderos y cantero, sumado a la limpieza y ensanche del cauce del dique.

* Sistema de riego: Nuevo sistema instalado en el Jardín de los Poetas conectado desde la perforación.