El organismo anticipó una jornada inestable para este 14 de noviembre , con mínima de 20°C y máxima de 27°C .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este sábado 14 de noviembre una jornada inestable en San Juan, con tormentas aisladas, chaparrones y viento del sector sur y sureste. La temperatura se moverá entre los 20°C y los 27°C, en un escenario que puede afectar la actividad al aire libre y la circulación durante el día.

Durante la madrugada, el pronóstico prevé tormentas aisladas, viento del sector sureste y ráfagas que podrían llegar a los 59 kilómetros por hora. Esa combinación concentra las condiciones más intensas del comienzo de la jornada, según el parte oficial del organismo. La persistencia de precipitaciones en distintos tramos del día mantiene el cuadro de inestabilidad.

Por la mañana, el SMN proyectó chaparrones y viento del sector sur, mientras que hacia la tarde podrían volver las tormentas aisladas. En ese tramo se espera la temperatura máxima de 27°C, en un contexto de cielo variable y presencia de humedad. El comportamiento del viento resulta relevante por su incidencia sobre la visibilidad y sobre tareas al aire libre.

Hacia la noche, el organismo sostuvo la probabilidad de tormentas aisladas y un descenso leve de la temperatura, que se ubicaría en torno de los 26°C. De este modo, la inestabilidad se extendería durante toda la jornada, sin señales de mejora marcada en el cierre del día. El dato a seguir será la evolución de las precipitaciones y del viento en las próximas actualizaciones oficiales del SMN.