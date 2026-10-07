Se trata de la primera entrega de un complejo que contempla un total de 101 viviendas, construidas para dar respuesta a familias que durante años esperaron acceder a la casa propia.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de 69 viviendas del barrio Panaderos y Pasteleros, ubicado en calle Bonduel 860 Norte, en el departamento Chimbas. Se trata de la primera entrega de un complejo que contempla un total de 101 viviendas, construidas para dar respuesta a familias que durante años esperaron acceder a la casa propia.





Acompañaron al gobernador el ministro de Infraestructura, Fernando Perea; la directora del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Elina Peralta; el presidente del Concejo Deliberante de Chimbas, Isidro Rivero; y los diputados nacionales Nancy Picón y Carlos Jaime.





Durante la entrega, el gobernador Orrego dijo: “Llevamos dos años y medio de gestión, administrando un 40% menos de recursos que la gestión anterior, y aun así estamos haciendo realidad obras que parecían impensadas. Hoy entregamos 69 viviendas a familias que esperaron décadas por una solución habitacional. La casa es mucho más que una estructura: es el lugar donde van a construir un hogar, encontrar estabilidad y crecer. Estoy convencido de que, trabajando unidos, los sanjuaninos vamos a construir un futuro promisorio”.





La entrega representa una respuesta concreta para familias vinculadas al gremio de Panaderos y Pasteleros. Según el informe social del IPV, numerosos postulantes mantenían una demanda habitacional de entre 20 y 25 años, desde que adquirieron su carpeta en el gremio y comenzaron a esperar una solución definitiva para acceder a una vivienda propia.





Las viviendas entregadas cuentan con una superficie promedio de 63,17 metros cuadrados y fueron diseñadas con dos dormitorios, baño, estar-comedor-cocina y espacio interior para lavarropas y pileta de lavar. Del total de 101 viviendas del barrio, 95 corresponden al prototipo CM1-2021 y seis al prototipo CM1D-2021, destinadas a personas con discapacidad y adaptadas según requerimientos específicos de accesibilidad.





El conjunto habitacional fue construido mediante un sistema tradicional y cuenta con instalaciones de electricidad, gas natural y agua potable, además de equipamiento completo en cocina y baño. Las viviendas adaptadas incorporan elementos especiales para facilitar la accesibilidad de personas con discapacidad motriz.





La infraestructura del sector incluye calles de calzada enripiada, redes de agua potable, gas natural y electricidad, alumbrado público, veredas, pasantes vehiculares y puentes peatonales. También se incorporó un espacio verde con bancos de hormigón y arbolado, además de una barrera forestal sobre calle Bonduel.