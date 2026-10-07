El gobernador Marcelo Orrego anticipó que San Juan incorporará nuevas soluciones habitacionales en los próximos meses y vinculó ese esquema con la continuidad de la obra pública provincial. Lo hizo durante la entrega de 19 casas del barrio Panaderos y Pasteleros, en Chimbas, en diálogo con La Mil20. Según explicó, las viviendas fueron destinadas a familias vinculadas a la actividad de la panadería y la pastelería, y cuentan con servicios y espacios necesarios para condiciones habitacionales adecuadas.

Orrego sostuvo que algunas de las familias beneficiarias esperaron entre 20 y 30 años para acceder a una vivienda. En ese marco, afirmó: “Estoy muy feliz de poder hacerlo”. El mandatario presentó la entrega como parte de una política que, según dijo, busca sostener compromisos asumidos para el segundo semestre y cerrar el año con avances en materia habitacional.

Más viviendas en agenda

El gobernador señaló que el próximo barrio previsto es Malvinas Nos Une, en Angaco, donde está proyectada una segunda etapa de unas 70 viviendas. También indicó que San Juan tomó a su cargo programas habitacionales que antes eran financiados por el Gobierno nacional. “Antes había programas de vivienda que eran financiados por Nación, los tomó la Provincia, los desarrolla la Provincia y los termina construyendo la Provincia”, afirmó. Según su planteo, esa reasignación permite ampliar objetivos y avanzar con nuevas soluciones para familias sanjuaninas.

Recuperación del IPV

Consultado sobre la posibilidad de nuevos sorteos a partir de viviendas recuperadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Orrego explicó que ese proceso depende del organismo y tiene un componente administrativo. Al mismo tiempo, dejó abierta la opción de ampliar partidas presupuestarias si fuera necesario. “Yo me pongo los objetivos sobre todo en cumplir con los compromisos tomados, inclusive en el presupuesto, y si tengo que ampliar las partidas...”, sostuvo. Ante la consulta sobre un eventual Barrio Nuevo, respondió: “Yo tengo toda la fe que sí, pero bueno, ¿por qué no?”.

Ruta 40 Norte y desarrollo económico

El mandatario también se refirió a la apertura de sobres para la licitación de la Ruta 40 Norte, obra que consideró estratégica para el futuro provincial. Dijo que los trabajos se desarrollarán en distintas etapas y que el corredor vial tendrá impacto sobre el turismo, la agroindustria y el desarrollo del CAPEX, sigla de gasto de capital, asociado a la infraestructura necesaria para la actividad minera. En su criterio, esa traza acompañará la expansión de sectores productivos y de la industria minera en San Juan.

Proyección oficial

Orrego también planteó que la provincia debe prepararse para un escenario de crecimiento y vinculó esa expectativa con la demanda internacional, la transición energética, las energías limpias y la inteligencia artificial. “Nosotros nos tenemos que preparar para crisis de crecimiento, porque San Juan va a crecer, va a crecer y estoy convencido”, afirmó. Cerró al señalar que uno de los objetivos de su gestión fue salir a buscar inversiones y generar condiciones para aprovechar nuevas oportunidades económicas, mientras la Provincia mantiene en agenda la ejecución de viviendas y obras viales anunciadas.