El gobernador participó de la bendición de las aguas en el Partidor San Emiliano, destacó las obras de infraestructura hídrica y anunció que la semana próxima se conocerá el protocolo de prevención ante crecientes.

El gobernador Marcelo Orrego participó de la tradicional bendición de las aguas en el Partidor San Emiliano, en una ceremonia oficiada por el padre Rómulo. En diálogo con Telesol, el mandatario analizó cómo llega el agua para el nuevo ciclo y destacó las obras hechas en la distribución del recurso que abastece a los canales del Norte, de la Ciudad y Céspedes.

Sobre el deshielo, Orrego adelantó un escenario favorable después de años de sequía. "Nosotros los sanjuaninos tenemos una demanda de 1.200 hectómetros cúbicos, vamos a superarla notablemente", dijo, y comparó las imágenes satelitales de la cordillera con las de años anteriores. Igual pidió no relajarse: "Esto de que sea un compromiso siempre cuidar el agua no es una frase temporaria, debe ser una frase permanente para los sanjuaninos", explicó.

Por el aumento del caudal y las complicaciones que puede traer el fenómeno de El Niño, el Gobierno prepara un plan de prevención a través del Comité de Prevención y Respuesta a Emergencias (COPRE). Orrego adelantó que la semana que viene se conocerá el protocolo definitivo, que se trabajará junto a fuerzas de seguridad, Defensa Civil, áreas provinciales y los municipios para reforzar defensas y vigilar las zonas más expuestas a crecientes.

La gran acumulación de nieve en la alta cordillera también afecta a los pasos fronterizos. El gobernador contó que habló con el gobernador de la región chilena de Coquimbo para seguir de cerca la situación del Paso de Agua Negra, que este año no abrirá en la fecha habitual. "No se puede tomar una decisión en este momento, hay que esperar todavía para ver cuándo es el momento de abrir el paso. Por ahora sí, claramente, está retrasado por las condiciones climáticas", explicó.

Orrego también se refirió a la reciente inauguración de un parque solar en el departamento Sarmiento, a cargo del Grupo Genneia, con una inversión privada de 130 millones de dólares y un aporte provincial de 20 millones a través del fondo PIEDE.

El gobernador recordó que la provincia genera 870 megavatios entre energía solar e hidráulica, y destacó el trabajo conjunto entre el Estado y las empresas: "Nadie viene a invertir a un desierto donde no hay una infraestructura previa. Entonces eso habla del trabajo mancomunado entre el Estado, que genera el clima de negocio, y el que viene a invertir, que genera actividad económica y además también empleo".