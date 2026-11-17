El programa Te veo bien realizará controles visuales y entregará anteojos a quienes los necesiten. La atención será entre el 18 y el 20 de noviembre en tres puntos de esos departamentos.

Las familias de Zonda, Albardón y Angaco podrán acceder a controles de salud oftalmológica para determinar si necesitan corrección visual. El programa Te veo bien prevé atención para personas desde los 6 años y la provisión de anteojos a quienes lo requieran. La iniciativa está orientada a quienes no tienen cobertura social y es gestionada desde la Dirección de Asistencia.

Según la información difundida, el objetivo es garantizar el acceso a la salud visual de manera igualitaria para las familias de San Juan. Los operativos incluyen revisación y control de los parámetros de la vista. Cuando se detecta la necesidad de corrección, se toman las mediciones correspondientes y luego cada persona elige el armazón en el que se colocarán los vidrios.

Fechas y lugares

La atención comenzará el miércoles 18 de noviembre en el Polideportivo Cerrado Américo Feliciano Villalobos, ubicado en el Barrio Obrero Municipal, en Zonda. Ese día la atención será de 8:00 a 13:00. El jueves 19 de noviembre el operativo se trasladará a la sede de la Liga Profesional de Fútbol Albardón-Angaco, en Santa María de Oro 242, en Villa General San Martín, Albardón.

Requisitos y modalidad

El viernes 20 de noviembre, también de 8:00 a 13:00, la atención se realizará en la Misión Monotécnica y de Extensión Cultural N° 59, en calle Sarmiento, entre Segovia y Juan Jufré, en Villa del Salvador, Angaco. Para acceder al servicio, los interesados deben presentar DNI y una copia de un Certificado de Negativa de ANSES. La atención será por orden de llegada. Con ese esquema, el operativo queda concentrado en tres jornadas consecutivas y en tres departamentos del interior provincial.