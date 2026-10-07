El programa “Te veo bien” realizará controles visuales en la Unión Vecinal de Médano de Oro. La atención será para personas desde los 6 años sin obra social.

El viernes 9 de octubre se realizará un nuevo operativo oftalmológico del programa “Te veo bien” en Médano de Oro, departamento Rawson. La atención será de 8 a 12 en la Unión Vecinal de la zona, ubicada en calle 20 de junio, entre Gabriela Mistral y Ramón Franco, frente a la plaza Bolaños. La iniciativa apunta a realizar controles visuales y determinar si corresponde corrección con anteojos.

El operativo está gestionado a través de la Dirección de Asistencia y está destinado principalmente a personas desde los 6 años que no cuenten con cobertura de obra social. Según la información difundida, se trata de una política pública orientada a facilitar el acceso a la salud visual para sanjuaninos que no tienen cobertura privada o sindical. El alcance territorial vuelve a concentrarse en un punto barrial de Rawson, con atención por orden de llegada durante la franja anunciada.

Controles y prescripción

El procedimiento estará a cargo de un equipo de especialistas en Oftalmología, que realizará controles, tomará parámetros y graduaciones visuales y certificará si la persona requiere lentes. Luego, cada asistido podrá elegir el marco para completar el proceso de confección de las lentes. La asistencia contempla anteojos con corrección para visión cercana y lejana, en versiones monofocal y bifocal.

Requisitos

Para acceder al operativo, las personas interesadas deberán presentarse únicamente con su DNI y una copia de un Certificado de Negativa de ANSES. Ese requisito permite acreditar la ausencia de cobertura social, condición que el programa establece como criterio de admisión. La jornada quedará concentrada en una sola mañana y no se informó una continuidad posterior en el material difundido.

La convocatoria se inscribe en la agenda de asistencia sanitaria territorial que la provincia despliega en distintos puntos del departamento Rawson. En esta oportunidad, el dato operativo central es la fecha, el horario y el lugar de atención, ya que de eso depende la posibilidad de acceso para las familias alcanzadas. El próximo paso para los interesados es concurrir el mismo 9 de octubre con la documentación requerida.