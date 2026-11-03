El convenio contempla capacitaciones sobre primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, simulacros y ejercicios de preparación, entre otras actividades.

La Municipalidad de 9 de Julio firmó un convenio estratégico de colaboración con Cruz Roja Argentina – Filial San Juan, que contempla distintas líneas de trabajo conjunto, entre ellas capacitaciones sobre primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, simulacros y ejercicios de preparación, elaboración de protocolos, campañas de prevención y acciones comunitarias.





El acuerdo se enmarca en el Comité de Operaciones de Emergencias de 9 de Julio, en donde Cruz Roja aporta su experiencia técnica a los espacios de planificación y coordinación que se desarrollen en el departamento.













Entre las posibilidades previstas por el convenio se encuentra también la realización conjunta de jornadas, talleres, cursos, campañas y operativos, así como la articulación con instituciones y organizaciones de la comunidad cuando las características de cada acción así lo requieran.





De esta manera, 9 de Julio suma un lazo estratégico con la experiencia de una organización humanitaria como Cruz Roja a un esquema de trabajo que busca ampliar la capacidad de respuesta de la comunidad antes de y durante situaciones de emergencia.