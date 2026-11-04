La actividad será en el Campo Militar General Sarmiento, entre las 7:30 y las 20. Se prevén detonaciones controladas en la zona de Marquesado.

La Guarnición Ejército San Juan informó que este jueves 5 de noviembre se realizarán ejercicios de tiro con munición de guerra en el Campo Militar General Sarmiento, ubicado en Marquesado, departamento Rivadavia. La actividad estará a cargo del Regimiento de Infantería de Montaña 22 «Teniente Coronel Juan Manuel Cabot» y se desarrollará entre las 7:30 y las 20:00.

Según la comunicación oficial, durante la jornada se escucharán detonaciones controladas como parte de los ejercicios programados. La institución no informó cambios en el cronograma ni restricciones adicionales para la zona, más allá de la advertencia por el ruido que podría percibirse en el entorno inmediato. El aviso busca anticipar a los vecinos y a quienes transiten por el sector sobre la actividad militar prevista.

El área delimitada para las prácticas está comprendida por la Ruta Nacional N.º 60, la avenida Libertador General San Martín y las Sierras de Zonda. Esa referencia geográfica permite ubicar el perímetro donde se concentrará la actividad y distinguirlo de las zonas urbanas y de circulación habitual cercanas al predio militar. La delimitación también acota el alcance de los sonidos que podrían registrarse durante la jornada.

La realización de este tipo de ejercicios forma parte de la operatoria habitual de instrucción en unidades militares, aunque en esta oportunidad la comunicación oficial puso el foco en el impacto acústico previsto. Para la población de la zona, el dato relevante es el horario completo de la actividad y su localización precisa, ya que las detonaciones se extenderán durante buena parte del día. No se informaron otras medidas complementarias ni suspensión de actividades en el entorno.

El único dato operativo confirmado por la Guarnición Ejército San Juan es que la práctica se mantendrá durante toda la franja anunciada de este jueves 5 de noviembre. Quienes circulen por Marquesado y áreas cercanas deberán considerar esa ventana horaria ante la posibilidad de oír sonidos de tiro en el sector militar.