Obras Sanitarias de San Juan intensifica los controles en industrias y establecimientos gastronómicos de toda la provincia para evitar que grasas, aceites y otros residuos terminen en la red cloacal y provoquen obstrucciones. Los operativos están a cargo del sector de Industria y Establecimientos Especiales y buscan verificar las instalaciones y asesorar a los responsables de cada actividad.

La ingeniera Patricia Valdez, jefa del Departamento Control de Calidad, que tiene a su cargo los laboratorios de aguas y residual, explicó que los procedimientos se realizan directamente en los establecimientos. Durante las visitas, el personal revisa que cuenten con las instalaciones correspondientes, especialmente cámaras de muestreo y trampas de grasa. Estos dispositivos son necesarios en actividades que generan residuos grasos de origen animal o vegetal, como carnicerías, fábricas de chacinados, tambos y locales gastronómicos.

Qué controlan Las trampas de grasa permiten retener esos materiales y evitar que ingresen a las cañerías. Valdez advirtió que, si esos residuos llegan a la red, pueden producir “obturación, obstrucción y vuelcos”, con perjuicio para la comunidad. También remarcó que las grasas retenidas deben retirarse y disponerse de manera adecuada, porque no pueden eliminarse a través del sistema cloacal.

Los procedimientos alcanzan a distintos sectores productivos y comerciales, entre ellos industrias vitivinícolas, aceiteras, tambos, establecimientos gastronómicos y estaciones de servicio. En este último caso, Valdez explicó que se generan aceites y lubricantes con tratamiento específico, que deben gestionarse como residuos peligrosos. Por ese motivo, está prohibido arrojarlos al sistema cloacal.

Irregularidades y seguimiento Cuando durante las inspecciones encuentran instalaciones que no cumplen con las condiciones necesarias, desde Obras Sanitarias realizan un primer asesoramiento y elaboran un informe con las observaciones. Según Valdez, los inconvenientes suelen estar vinculados con la falta de limpieza y mantenimiento de cámaras de inspección, de retención de sólidos o de trampas de grasa. Luego de las recomendaciones, los responsables deben adecuarse a las exigencias y el personal vuelve a visitar el lugar para comprobar si se corrigieron las irregularidades.

La funcionaria también señaló que los controles se están extendiendo hacia distintos puntos de San Juan, incluido el interior provincial, con el objetivo de preservar el funcionamiento de la red colectora. En los hogares, recomendó no arrojar aceite de cocina usado por el resumidero, sino guardarlo en una botella y llevarlo a centros de disposición o entregarlo a empresas que lo recolectan. Además, advirtió que las grasas pueden generar mayores inconvenientes durante el invierno, cuando se solidifican y favorecen las obstrucciones en las cañerías.