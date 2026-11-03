Limpieza de drenes, encauzamiento de ríos y refuerzo de defensas se desarrollan en distintos puntos de la provincia, en el marco de COPRE y de cara a la temporada de mayores caudales.

En el marco de COPRE, el Gobierno de San Juan, a través de distintas áreas, desarrolla tareas de limpieza, encauzamiento y refuerzo de defensas en 15 departamentos, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y reducir riesgos ante posibles crecidas durante la temporada de mayores caudales. Se trata de obras de mitigación: no eliminan el riesgo hídrico, pero buscan disminuir su impacto.





En el norte y la zona cordillerana, en Iglesia se trabaja en defensas en Laguna Bella Vista y en el arroyo Agua Negra, y ya se realizó la operación del descargador de fondo del dique Cuesta del Viento. En Jáchal se desarrollan tareas sobre el río Jáchal y la limpieza de la colectora de Calle Vieja. En Calingasta continúan los trabajos de encauzamiento en los ríos Los Patos y Calingasta. En Valle Fértil, en la zona de Astica, se realiza el encauce de un río de lecho con mucha piedra y la reconstrucción de una defensa que años atrás se rompió, lo que puso en riesgo al canal de distribución matriz, a la pileta de Hidráulica y a la población.





En el Gran San Juan, en Rivadavia se avanza con el arreglo de compuertas del dique Ignacio de la Roza y con la limpieza de vegetación en inmediaciones del Parque Faunístico. En Rawson se realiza el levantamiento de monda. En Santa Lucía se limpian los drenes 25 de Mayo y Richet Zapata.





En los alrededores del Gran San Juan, en Zonda ya finalizó el encauzamiento en el dique Soldano y continúan las tareas de encauzamiento y defensa cerca del Puente Blanco, sobre el río de la Ciénaga. En Ullum se trabaja en la limpieza del perilago del Embarcadero, en defensas en la zona de La Usina y en la defensa y reconstitución de los canales Chilote y Falda. En San Martín se limpia el desagüe San Isidro, principal receptor del agua que baja del Cerro Pie de Palo y en Albardón continúa el encauzamiento del río Yakín.





Por su parte, En 25 de Mayo ya finalizaron las tareas en el dren de la Ruta 279, entre calle 20 y Callejón Del Bono, y la restitución del dren de La Chimbera, mientras que continúa la limpieza del dren de Calle 21 y del dren ubicado en Calle 4 y Ruta 270, cerca de Villa Santa Rosa. En Caucete se realiza el encauzamiento y la limpieza del río Bermejo, junto con la defensa del sistema de riego. En Pocito se realiza levantamiento de monda y se trabaja con maquinaria propia de Hidráulica en Calle 18 y Aberastain. En Sarmiento se limpia y encauza el dren Sarmiento y el colector Bofinger, y se trabaja en defensas en Colonia Fiscal, sobre el dren Camilo Rojo.





Estas tareas forman parte del trabajo coordinado que se desarrolla en el marco de COPRE para fortalecer la preparación de la provincia ante la temporada de mayores caudales.