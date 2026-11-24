Familias, parejas y grupos de amigos aprovecharon la tarde en el paseo. También hubo ingresos al Río San Juan, pese a la restricción vigente, y reclamos por basura.

La Costanera de Chimbas recibió este lunes una importante cantidad de visitantes que eligieron el paseo y sus alrededores para pasar la tarde al aire libre. Las imágenes enviadas por lectores mostraron parejas tomando mates, grupos de amigos, familias y puestos de choripanes que dieron movimiento a la zona. El lugar volvió a funcionar como punto de encuentro para quienes buscaron una actividad recreativa sin alejarse de la ciudad.

Ingreso al agua

Pese a que se informó que está prohibido bañarse en el Río San Juan en ese sector, varias personas ingresaron al agua durante la jornada. La situación vuelve a poner en primer plano una restricción vigente que apunta a reducir riesgos para los visitantes. En paralelo, la postal de uso recreativo se combinó con una conducta que contradice la advertencia difundida para esa zona.

Reclamo por residuos

Los lectores también advirtieron sobre la basura acumulada en algunos sectores del paseo. Entre los residuos mencionados figuran botellas, pañales y otros desperdicios que afectan la limpieza del espacio. Ese aspecto introduce una segunda dimensión del problema: además del cumplimiento de las normas de seguridad, la conservación del lugar depende del comportamiento de quienes lo utilizan.

La jornada dejó, así, una doble lectura sobre la Costanera de Chimbas: un espacio elegido por vecinos y visitantes para compartir una tarde de descanso y, al mismo tiempo, un área donde persisten incumplimientos vinculados con el baño en el río y con el cuidado del entorno. La variable a seguir es el respeto efectivo de la prohibición y el mantenimiento del sector en los próximos días de mayor concurrencia.