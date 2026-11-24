La inestabilidad se extendió por San Juan tras una jornada de calor y viento. En Valle Fértil se reportó caída de granizo y precipitaciones intensas.

El cambio de tiempo llegó a San Juan durante la noche de este lunes y se expresó con lluvias en distintos sectores de la provincia. La inestabilidad dejó las primeras postales de una jornada con precipitaciones y reducción de la visibilidad en algunos puntos.

En Valle Fértil, vecinos reportaron caída de granizo y también circularon imágenes de precipitaciones intensas. Según esos reportes, el agua se acumuló sobre las calles y la visibilidad se vio afectada durante el fenómeno.

La tormenta se produjo después de un día marcado por temperaturas elevadas y viento, condiciones que ya anticipaban un escenario favorable para el desarrollo de lluvias y tormentas. Ese contexto explica la aparición del fenómeno en horas de la noche y su extensión por diferentes zonas de la provincia.

Por el momento, la atención está puesta en la evolución de la inestabilidad durante las próximas horas. También se sigue qué sectores de San Juan podrían verse alcanzados por nuevas precipitaciones, en un cuadro que todavía no mostró su cierre definitivo.