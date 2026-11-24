El Gran San Juan tendrá una máxima de 27°C y probabilidad de precipitaciones. También se prevén lluvias en varios departamentos y nevadas en cordillera.

San Juan transitará este martes 24 de noviembre con nubosidad, viento sur y probabilidad de precipitaciones en distintos sectores de la provincia. En el Gran San Juan se prevé una jornada de parcial a mayormente nublada, con una mínima de 19°C y una máxima de 27°C.

El viento sur se mantendrá durante gran parte del día, con velocidades cercanas a los 28 km/h, y hacia la tarde bajará a unos 21 km/h. Además, podrían registrarse lluvias leves durante la madrugada y la siesta, según el pronóstico difundido para la jornada.

Lluvias en el interior provincial

El panorama provincial anticipa precipitaciones desde la madrugada en Valle Fértil, sectores cercanos al Pie de Palo, Sarmiento y El Encón. Durante la mañana, el frente de lluvias avanzará de sur a norte por la precordillera, desde Sarmiento y Zonda hasta Ullum y Jáchal, con algunas precipitaciones leves también en el Gran San Juan.

Nevadas en cordillera

Por la tarde se espera una intensificación de las lluvias en Valle Fértil y los valles cordilleranos, mientras que en la alta cordillera de Calingasta y el norte de Iglesia se prevén nevadas. En la zona central de la provincia predominará el sector sur, con velocidades de entre 25 y 30 km/h.

En Iglesia soplará viento del este a 21 km/h, mientras que en Calingasta se registrará viento Zonda de 12 km/h. Ese será el cuadro previsto para la jornada, con variaciones por zonas y un seguimiento necesario en áreas de montaña por las nevadas anunciadas.