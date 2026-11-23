La Fiesta Nacional del Sol vive su última jornada en Pocito con entrada libre y gratuita. Omega cerrará la edición 2026 en el predio del estadio.

La Fiesta Nacional del Sol transita su última noche en Pocito y el predio del Estadio San Juan del Bicentenario recibe una importante cantidad de visitantes. Familias, grupos de amigos y turistas recorren los stands, consumen en la oferta gastronómica y utilizan las propuestas de la feria en la jornada final de la edición 2026.

La actividad tiene entrada libre y gratuita, lo que facilita el acceso al predio en el cierre del evento provincial. Ese esquema amplía la concurrencia y mantiene en movimiento la circulación de público en un espacio que concentra exhibiciones, venta de alimentos y espectáculos. En este tipo de jornadas, la afluencia de visitantes también incide sobre la logística de servicios y la organización del predio.

Cierre musical La programación de la noche culminará con la presentación de Omega, la banda sanjuanina encargada de cerrar musicalmente la edición 2026. La actuación está prevista como el tramo final de la jornada y concentra la atención del público que permanece en el predio hasta el cierre. No se informaron otros cambios en la grilla difundida para esta última noche.

La concentración de visitantes en el predio de Pocito marca el final de una nueva edición de la fiesta, que volvió a reunir oferta cultural, gastronómica y comercial en un mismo espacio. Con la entrada gratuita y el recital de cierre como principales atractivos, la variable a seguir es el desarrollo de la convocatoria hasta el final de la jornada y la salida ordenada del público del complejo ferial.