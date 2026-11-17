La Secretaría de Agricultura y Ganadería de San Juan recibió nueve denuncias de productores por daños en cultivos tras las tormentas con granizo registradas en los últimos días. Las presentaciones abarcan una superficie superior a las 99 hectáreas y ya motivaron el inicio de los relevamientos técnicos para determinar el alcance de las pérdidas. El caso adquiere relevancia porque activa el circuito provincial de verificación de daños y de acceso a asistencia económica.

El secretario de Agricultura y Ganadería, Miguel Moreno, explicó en diálogo con Radio Mil20 que el fenómeno de El Niño había generado preocupación previa, aunque hasta ahora los daños no alcanzaron la magnitud prevista. Según indicó, el temporal del viernes pasado afectó principalmente a Villa Media Agua, en el departamento Sarmiento, y a zonas cercanas. También hubo daños en La Chimbera, en 25 de Mayo, aunque allí la caída de granizo fue menor.

Peritajes y certificación

Moreno señaló que el registro para presentar denuncias se habilitó el lunes y que los equipos técnicos comenzaron a trabajar al día siguiente. El objetivo es establecer qué cultivos fueron alcanzados y cuál es el porcentaje de daño en cada caso. El funcionario anticipó que con los primeros resultados se podrá contar con un panorama más preciso de la situación productiva en las zonas afectadas.

Entre los cultivos que generan mayor preocupación mencionó al melón, debido a la presencia de pequeños productores en el área cercana a Villa Media Agua. Como antecedente, recordó que hace dos años debieron recorrer esa misma zona el 24 de diciembre por otro fenómeno climático. Aun así, aclaró que todavía no disponían del detalle de los cultivos comprometidos en las denuncias ingresadas. “Hoy se va a poder verificar y ya para el día de mañana vamos a tener claro al menos estas nueve denuncias peritadas concretamente con el porcentaje y cuáles son los cultivos precisos que han sido dañados”, dijo.

Asistencia provincial

Los productores damnificados deben concurrir a la Dirección de Contingencias Climáticas, ubicada en el cuarto piso, módulo 5, para formalizar la denuncia. Luego intervienen los equipos técnicos, que se trasladan al campo para constatar las pérdidas y emitir el certificado correspondiente. Ese documento acredita el daño y sirve para trámites vinculados con créditos y beneficios. Además, quienes cumplan los requisitos pueden acceder al programa provincial de contingencias, que contempla aportes económicos no reembolsables (ANR), es decir, fondos que no deben devolverse.

Moreno indicó que ese programa fue ampliado durante la actual gestión. Según precisó, antes alcanzaba a productores de hasta 10 hectáreas y ahora incluye explotaciones de hasta 20 hectáreas afectadas. También se sumaron actividades como frutales y horticultura, además de la vid, y se actualizaron los montos de asistencia. “Es un programa que ya lleva bastante tiempo y que lo hemos ido mejorando y perfeccionando para poder ser más ágiles y dar una respuesta a la mayor cantidad de productores posible”, sostuvo.

El secretario agregó que, cuando se declara la emergencia agropecuaria, se habilitan otros beneficios como prórrogas impositivas y líneas de crédito de organismos provinciales y nacionales. Para acceder a parte de esas herramientas, la declaración provincial debe ser luego homologada por Nación. Mientras continúan los relevamientos, la Secretaría espera los resultados de las primeras nueve denuncias para definir con precisión las pérdidas y avanzar con los mecanismos de asistencia.