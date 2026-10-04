El Gran San Juan tendrá este lunes 5 de octubre una jornada con abundante nubosidad y temperaturas moderadas para esta época del año, sin precipitaciones previstas. El pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional ubica la mínima en torno a 15°C y la máxima en 18°C.

Durante la madrugada, el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura se mantendrá en 15°C. El viento será prácticamente calmo, con velocidades de entre 0 y 2 km/h. Esa condición marca el inicio de una jornada sin cambios bruscos en el estado del tiempo.

Por la mañana, el cielo pasará a estar mayormente nublado y la temperatura seguirá cerca de los 15°C. En ese tramo comenzará a aumentar la intensidad del viento, que soplará desde el este con velocidades de entre 13 y 22 km/h. El comportamiento del viento acompaña el ingreso de nubosidad sobre la zona.

Durante la tarde, se mantendrá el cielo mayormente nublado y se registrará el momento más cálido del día, con una máxima estimada en 18°C. El viento rotará hacia el noroeste y conservará velocidades de entre 13 y 22 km/h. Ese cuadro sostiene un escenario estable, sin indicios de lluvias en el corto plazo.

Por la noche, la nubosidad persistirá y la temperatura descenderá levemente hasta ubicarse en torno a los 16°C. El viento continuará soplando desde el noroeste. De acuerdo con el pronóstico oficial, no hay precipitaciones previstas para el Gran San Juan, dato que define el cierre de la jornada y el arranque de la semana.