El perro de la Sección Canes del Servicio Penitenciario Provincial fue despedido con un pasillo de honor en Chimbas . Culminó siete años de servicio y pasó a un nuevo hogar.

Este viernes, en dependencias del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), se concretó el retiro de Napoleón, perro de la Sección Canes que prestó servicio durante siete años en el Penal de Chimbas. La despedida incluyó un pasillo de honor realizado por efectivos uniformados. El reconocimiento estuvo vinculado al trabajo cumplido por el animal dentro de la fuerza penitenciaria.

Desde la institución, la trayectoria de Napoleón fue definida como una etapa que “deja una huella que merece ser reconocida”. El mensaje oficial agregó: “Agradecemos a Napoleón por estos siete años de entrega y compañerismo”. La referencia institucional ubicó el homenaje en el marco de una práctica interna de reconocimiento al personal canino que cumple funciones operativas.





La salida del animal de la Sección Canes marca el cierre de un ciclo de trabajo en el penal y la apertura de una nueva etapa fuera del servicio activo. Según informó el SPP, Napoleón fue derivado a un nuevo hogar, donde continuará su vida con mayor tranquilidad. La institución expresó además: “Deseamos que disfrute de esta nueva etapa con todo el cariño que merece”.

El episodio no involucró decisiones administrativas ni cambios operativos en el penal, pero sí dejó constancia pública del rol de los canes en tareas de apoyo penitenciario. En ese esquema, el retiro de un animal con años de servicio funciona también como un reconocimiento institucional a su desempeño. El dato relevante es que Napoleón completó siete años de trabajo en la unidad de Chimbas antes de pasar a un hogar definitivo.



