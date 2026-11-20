La Promo 2027 realizó un banderazo en la Plaza del Bicentenario este viernes. La convocatoria generó demoras y cortes momentáneos en el tránsito.

Más de mil estudiantes de quinto año de distintas escuelas secundarias se concentraron este viernes en la Plaza del Bicentenario para celebrar el cierre del ciclo lectivo 2026 y la llegada al último año de secundaria. La convocatoria reunió a jóvenes de la denominada Promo 2027 y se extendió por distintos sectores del microcentro sanjuanino. La movilización tuvo como eje un banderazo con banderas, bombos y bengalas.

La actividad se desarrolló durante la tarde y mostró una participación numerosa de estudiantes de diferentes establecimientos educativos. El recorrido incluyó calles del centro de la ciudad y se transformó en una celebración visible en el espacio público. La magnitud de la convocatoria quedó reflejada en los registros audiovisuales que circularon durante la jornada.

Circulación afectada El paso de los estudiantes obligó a interrumpir momentáneamente el tránsito en algunas calles y avenidas del microcentro. Esa situación generó embotellamientos y demoras para los conductores que circulaban por la zona. El impacto vial fue una de las consecuencias concretas de la concentración estudiantil.

Registro de la jornada Durante la tarde se difundieron numerosos videos que mostraron a los jóvenes cantando, saltando y avanzando por las calles de la ciudad. La celebración se vinculó con el tramo final del ciclo escolar y con la expectativa por el inicio de una nueva etapa académica. Por el momento, no se informaron otras medidas vinculadas con la organización de futuras concentraciones de este tipo.