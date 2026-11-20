El espacio reunirá a organizaciones sociales, instituciones y agrupaciones artísticas de San Juan, con propuestas que permitirán visibilizar su trabajo y acercarlo a la comunidad durante la Fiesta Nacional del Sol 2026.

El Ministerio de Gobierno dispondrá un espacio destinado a ONG, instituciones y artistas sanjuaninos en la Fiesta Nacional del Sol 2026. La iniciativa busca generar un ámbito de participación para que distintas organizaciones compartan sus actividades y propuestas con el público.



La propuesta contempla la presencia de entidades vinculadas con la solidaridad, la salud, la inclusión y el trabajo comunitario. También participarán colectividades y agrupaciones culturales que tendrán la oportunidad de mostrar sus expresiones artísticas y tradiciones.



A través de esta organización, el Ministerio de Gobierno promueve la participación de instituciones que desarrollan tareas en distintos ámbitos de la sociedad. El espacio permitirá acercar esas experiencias a los visitantes y reconocer el aporte que realizan a la comunidad.

Organizaciones e instituciones participantes

Entre las entidades confirmadas se encuentran Scout de Argentina, Asociación Civil Autismo San Juan, Fundación Danielito, A.L.F.A. Asociación Civil de Lucha por la Fibromialgia San Juan Argentina, Fundación Endometriosis San Juan y FUSADIN - Fundación de Diabetes Infantil.



También estarán presentes la Asociación de Sordos San Juan, Fundación Javier Caselles, Asociación Civil San Miguel Arcángel, Asociación Civil Acción Solidaria, Fundación Trabajando Juntos, A.S.A.L. Asociación Civil Sanjuanina Pro Adaptación Laboral y Asociación Civil Social y Cultural.



La propuesta incluye, además, a la Delegación Naval San Juan - Armada Argentina, AFS - Programa de Intercambios Interculturales y al Centro de Artistas Plásticos de San Juan.

Artistas y colectividades en escena

La programación artística contará con la participación de Fraternidad Cultural Boliviana Centralistas, Salay Calama - Colectividad Boliviana El Progreso, Asociación Civil Ciclo Flamenco y Escuela de Danzas Folclóricas Argentinas Nuevo Horizonte.



También subirán al escenario la Asociación Civil Unión Marcial Sanjuanina Kuen-E-Yon, Fundación Trabajando Juntos, Asociación Civil Acción Solidaria y A.S.A.L. Asociación Civil Sanjuanina Pro Adaptación Laboral.



De esta manera, el Ministerio de Gobierno suma a la Fiesta Nacional del Sol un espacio organizado para promover la participación de las instituciones y expresiones culturales de San Juan, y dar visibilidad al trabajo que realizan durante todo el año.