El líder de Turf hizo la prueba de sonido y se movió sobre un monopatín en el escenario mayor. La presentación será este viernes 20 de noviembre.

A pocas horas de su presentación en la Fiesta Nacional del Sol 2026, Joaquín Levinton, cantante y líder de Turf, utilizó el escenario mayor para desplazarse en monopatín durante la previa. La escena ocurrió después de la prueba de sonido y quedó registrada en video.

El músico aprovechó las dimensiones del espacio montado para los espectáculos y dio algunas vueltas como parte de un momento de distensión antes del show. La secuencia se difundió en la previa de la primera noche de la fiesta y se sumó a las imágenes que marcaron la antesala del evento.

▶ 2026-11-20 - Joaquín Levinton se divirtió con su monopatín en el escenario de la FNS 2026 - 0.00-1.47_5.mp4 · 1:48





Turf integrará la jornada inaugural de este viernes 20 de noviembre, en la que también está previsto el cierre a cargo de Tan Biónica. La programación ubica a la banda dentro de los números nacionales anunciados para esa noche.

Según el cronograma previsto, las puertas del Estadio San Juan del Bicentenario abrirán alrededor de las 20:30. A las 21:30 comenzarán los espectáculos de artistas locales y a las 22:30 está prevista la participación de los números nacionales.

De ese modo, la previa de la primera noche combinó la logística de montaje, la prueba técnica y la espera del público por una de las presentaciones centrales de la grilla. El dato operativo más relevante es que la apertura del estadio y el inicio de los shows ya tienen horarios definidos dentro del esquema oficial de la fiesta.