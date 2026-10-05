El acuerdo firmado por Marcelo Orrego, Diego Santilli y Luis Caputo delega en la provincia el financiamiento y mantenimiento de corredores nacionales, mientras otros tramos permanecen bajo Vialidad Nacional. El mantenimiento de los caminos es esencial pensando en el desarrollo minero en la provincia

El Gobierno de San Juan y la Nación acordaron que la provincia asumirá durante 20 años el financiamiento, la conservación, el mantenimiento, el mejoramiento y la ejecución de obras en distintos tramos de rutas nacionales. El convenio fue firmado el 10 de agosto de 2026 por el gobernador Marcelo Orrego, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, con la participación del ministro sanjuanino de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea.

El acuerdo establece un esquema en el que la provincia tendrá a su cargo importantes responsabilidades sobre corredores que continuarán perteneciendo a la Red Vial Nacional y bajo jurisdicción de Nación. Es decir, San Juan asumirá durante dos décadas el costo de conservar y mejorar infraestructura que no dejará de ser nacional. De esta forma la Nación no da cumplimiento a una ley nacional que establece que parte del impuesto a los combustibles es para el mantenimiento de rutas y caminos.

La situación refleja uno de los principales aspectos del convenio: las provincias pasan a comprometer recursos propios para sostener rutas nacionales. En este caso, San Juan deberá afrontar el financiamiento de las tareas delegadas, en un contexto en el que este tipo de obligaciones puede implicar la necesidad de recurrir al endeudamiento para garantizar la conservación y ejecución de obras. También se puede recurrir al peaje, pero las dos rutas nacionales que más se transitan no tienen el suficiente tránsito vehicular como para que el negocio sea sostenible. El caso de la Ruta 40 San Juan- Mendoza, el tránsito no supera a los 5000 vehículos.

Qué rutas quedarán bajo responsabilidad provincial

El convenio contempla la Ruta Nacional 40, la Ruta Nacional 20, la Ruta Nacional 150, la Ruta Nacional 153, la Ruta Nacional 149 y el nudo vial de las rutas 40 y A014, ubicado en el acceso sur al Gran San Juan.

Sin embargo, la distribución de responsabilidades no será uniforme en todos los corredores. Algunos tramos quedarán bajo administración provincial, otros continuarán directamente bajo Vialidad Nacional y en determinados sectores habrá responsabilidades compartidas.

En la Ruta Nacional 40, la provincia tendrá a su cargo los tramos sur y norte, mientras que Vialidad Nacional conservará bajo su responsabilidad el sector correspondiente al tramo norte entre Huaco y el límite con La Rioja.

La Ruta Nacional 20, en el tramo que conecta San Juan con San Luis, quedará bajo responsabilidad provincial.

En la Ruta Nacional 150 también habrá una distribución. El tramo entre Jáchal y Rodeo quedará a cargo de la provincia, mientras que el sector entre Jáchal y Valle Fértil continuará bajo responsabilidad de Vialidad Nacional.

La Ruta Nacional 153, en el corredor Sarmiento-Pedernal-Los Berros, permanecerá bajo responsabilidad de Vialidad Nacional.

En el caso de la Ruta Nacional 149, los tramos correspondientes a Calingasta e Iglesia tendrán responsabilidades compartidas entre la provincia y Vialidad Nacional.

El nudo vial de las rutas 40 y A014, correspondiente a la Circunvalación en el acceso sur al Gran San Juan, también será administrado por la provincia.

Por otra parte, el Paso de Agua Negra continuará bajo manejo de Vialidad Nacional, al igual que la Ruta Nacional 141, en el tramo San Juan-Chepes.

En manos de Vialidad Nacional

Las rutas y tramos que quedaron bajo responsabilidad de Nación/Vialidad Nacional son:

Ruta Nacional 141: tramo San Juan–Chepes.

Ruta Nacional 150: tramo Jáchal–Valle Fértil.

Ruta Nacional 40: tramo norte, desde Huaco hasta el límite con La Rioja.

Ruta Nacional 153: tramo Sarmiento–Pedernal–Los Berros.

Paso de Agua Negra: continuará bajo manejo de Vialidad Nacional.

Ruta Nacional 149: en Calingasta e Iglesia, los tramos quedaron compartidos entre Vialidad Nacional y la Provincia, por lo que no corresponden exclusivamente a Nación.

Una gran obra

El principal anuncio que hizo el gobierno de la provincia hasta el momento fue la pavimentación de la Ruta 40 norte. La mejora de este tramo tiene por objeto mejorar las condiciones de transitabilidad sobre todo de vehículos de gran porte, como los de la actividad minera. Esta obra se hará con el adelanto de 250 millones de dólares que obtuvo el gobierno de la provincia con la empresa minera Vicuña.

Las rutas siguen siendo nacionales

Uno de los puntos centrales del convenio es que la provincia no recibe la titularidad de las rutas. Los corredores seguirán integrando la Red Vial Nacional y permanecerán bajo jurisdicción nacional.

Lo que se delega es la administración, conservación y ejecución de obras en los tramos determinados en el acuerdo. Una vez finalizadas las intervenciones, estas pasarán a formar parte del patrimonio de Vialidad Nacional.

De esta manera, el convenio establece una separación entre la propiedad de la infraestructura y la responsabilidad efectiva sobre su mantenimiento. San Juan deberá financiar y ejecutar durante 20 años las tareas previstas sobre los corredores que le fueron delegados, aunque las rutas continúen siendo nacionales.

El esquema implica, por lo tanto, un compromiso de largo plazo para las arcas provinciales. La provincia no solamente asumirá las tareas operativas, sino también el financiamiento de las intervenciones contempladas en el acuerdo.

La firma entre Nación y San Juan formaliza así un modelo en el que el Gobierno provincial toma responsabilidades concretas sobre rutas nacionales para garantizar su conservación, mantenimiento y mejoramiento, mientras que la Nación mantiene la titularidad y jurisdicción sobre la Red Vial Nacional.