La Dirección de Bomberos D-9 informó 64 actuaciones entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre. Un incendio cerca del dique de Ullum sigue bajo investigación.

La Dirección de Bomberos D-9 de la Policía de San Juan informó que sus dependencias realizaron 64 intervenciones entre el martes 28 de octubre y el lunes 3 de noviembre. El parte oficial incluyó el trabajo del Cuartel Central, los destacamentos y la Policía Ecológica.

Según el informe difundido el miércoles 4 de noviembre, los cuarteles y destacamentos contabilizaron esas 64 intervenciones durante la semana. La Policía Ecológica sumó otras 30 actuaciones, por lo que el total de la fuerza llegó a 94 en ese período.

Incendio en Ullum Uno de los episodios de la última jornada fue un incendio cerca del dique de Ullum, que generó una columna de humo visible en videos difundidos en redes sociales. El fuego afectó una zona de matorrales y maleza seca, a unos 1.000 metros del cartel de Ullum, en el sector que antiguamente era Playa Hermosa.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de Ullum y Bomberos de la Provincia, con el objetivo de evitar la propagación de las llamas hacia otros sectores. El acceso fue complejo por la vegetación y las características del terreno, aunque fuentes oficiales descartaron riesgo para las viviendas cercanas.

El viento Zonda que afectó a la provincia el martes habría contribuido a avivar el fuego sobre la vegetación seca. Cerca de las 22.30 se registró una nueva activación del foco, aunque la situación no pasó a mayores, de acuerdo con el parte oficial.

El origen del incendio todavía no fue determinado y continúa bajo investigación. Fuentes oficiales señalaron además que no descartaron que haya sido intencional, en una zona por la que suele circular gente.