Falleció el pasado sábado 10 de octubre, a los 82 años, Oscar Alberto Gutiérrez, quien se desempeñó como director de Ceremonial y Protocolo del Gobierno provincial. Su nombre quedó asociado a una dependencia central para la organización de actos oficiales y actividades institucionales de San Juan.

Gutiérrez trabajó durante 42 años en el área de Ceremonial y Protocolo de Casa de Gobierno, según el dato consignado en la información difundida. En ese período atravesó distintas gestiones provinciales y sostuvo una tarea vinculada con la preparación de ceremonias, recepciones y actos oficiales. Ese recorrido explica por qué su fallecimiento tuvo repercusión en ámbitos de la administración pública y entre quienes compartieron su labor.

Jubilación y reconocimiento

Su etapa como empleado público concluyó en septiembre de 2010, cuando accedió a la jubilación. En esa ocasión recibió una despedida del entonces gobernador José Luis Gioja, como reconocimiento a sus años de servicio en el área. Ese antecedente marca el cierre formal de una trayectoria que se extendió por más de cuatro décadas en el Estado provincial.

Actividad vecinal

La trayectoria de Gutiérrez no se limitó a la administración pública. También tuvo una participación activa en el Barrio del Carmen, donde presidió durante años la Unión Vecinal y mantuvo vínculo con los vecinos de ese sector. Esa tarea comunitaria amplió su presencia más allá del ceremonial oficial y lo vinculó con la organización barrial.

Su fallecimiento deja como referencia una doble inserción: la institucional, por su paso prolongado por Casa de Gobierno, y la comunitaria, por su rol en la Unión Vecinal. El dato relevante para el ámbito provincial es que su carrera se extendió durante 42 años en un área clave del funcionamiento estatal y concluyó con su retiro en 2010.