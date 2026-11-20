Jáchal despide a una de las mujeres que dejaron una huella en su identidad cultural: Nelly Táñez de Peñaloza falleció a los 102 años. Su nombre quedó ligado a la primera representación de El Fogón de los Arrieros, una puesta que con el paso de las décadas se integró a la Fiesta Nacional de la Tradición.

La historia comenzó en Huaco, donde ejercía la docencia como maestra rural. Desde allí tomó como punto de partida un poema de Buenaventura Luna, en el que se imaginaba al general José de San Martín convocando a gauchos, pueblos originarios y caudillos federales del interior alrededor de un fogón. A partir de esa idea, propuso llevar la escena al escenario con participación de vecinos del pueblo.

La primera puesta se realizó en 1962, al mediodía y en plena Cuesta de Huaco. Según el relato de la propia reconstrucción histórica, Nelly organizó los preparativos, iba y venía en bicicleta, cosía los trajes y distribuía los personajes entre los habitantes que se sumaban a la propuesta. La representación se mantuvo en ese lugar hasta 1965.

De Huaco al anfiteatro En 1971, el Fogón pasó a formar parte de la Fiesta Nacional de la Tradición y con los años llegó al Anfiteatro Buenaventura Luna, donde se consolidó como uno de los momentos centrales de la celebración. La puesta dejó de ser una iniciativa local para convertirse en una representación colectiva que reunió a generaciones de artistas y vecinos alrededor de la historia y la poesía del departamento.

La última edición La dimensión de esa iniciativa volvió a verse en la 65.ª edición de la fiesta, cuando más de 250 artistas de distintos puntos de Jáchal participaron de una nueva representación del Fogón de los Arrieros, con músicos, bailarines, recitadores, actores y jinetes. El espectáculo tuvo lugar en el anfiteatro y volvió a reunir a miles de personas, según la reconstrucción difundida sobre la celebración.

La trayectoria de Nelly Táñez de Peñaloza también remite a otras mujeres vinculadas con los orígenes de la tradición jachallera, entre ellas Esmeralda Aciar de Varas, señalada como otra maestra rural cuya iniciativa resultó fundamental para el nacimiento de la fiesta. Con su muerte, Jáchal pierde a una de las impulsoras de una puesta que sigue vigente cada vez que vuelve a representarse el Fogón de los Arrieros.