Se trataba de Miguel Ángel Oviedo, de 38 años. El Ministerio de Salud había pedido datos sobre sus familiares una semana antes.

La muerte de Miguel Ángel Oviedo, de 38 años, se conoció este miércoles en Pocito, donde permanecía internado sin compañía en el Hospital Federico Cantoni. El caso había motivado, una semana antes, un comunicado del Ministerio de Salud para ubicar a sus allegados o familiares.

La cartera sanitaria había difundido el pedido de localización ante la ausencia de personas que pudieran hacerse cargo de su situación. Pese a esa búsqueda, no hubo respuestas y el paciente falleció, según informó el texto original. Las autoridades no informaron los motivos del deceso.

Antecedente institucional El llamado del Ministerio de Salud se había emitido para reconstruir la red familiar o de contención de Oviedo, en un contexto de internación sin acompañamiento. Ese tipo de intervenciones busca establecer vínculos de referencia para decisiones posteriores sobre la atención, la notificación de allegados y eventuales disposiciones administrativas.

Destino de los restos El material original señala que, en este tipo de hechos, los restos podrían ser destinados a la docencia de la Salud y la investigación científica. Esa eventualidad depende de los procedimientos aplicables en el sistema sanitario y de las definiciones que correspondan en cada caso. Por el momento, no se informaron otros pasos oficiales vinculados con el cuerpo ni con eventuales familiares.