El deceso fue comunicado este miércoles y generó pesar en el sector vitivinícola sanjuanino. Garcés tuvo trayectoria institucional al frente de la entidad.

El sector vitivinícola de San Juan atraviesa un momento de dolor tras conocerse el fallecimiento de Eduardo Garcés, quien fue presidente de la Federación de Viñateros de la provincia.

La noticia fue comunicada durante la jornada de este miércoles y alcanzó a una actividad con peso económico e institucional en la provincia. La vitivinicultura integra el entramado productivo sanjuanino y la Federación cumple un rol de representación de los productores del sector.

Trayectoria institucional

Garcés tuvo participación en la conducción de la Federación de Viñateros, entidad vinculada a la defensa de los intereses de los productores. Su paso por esa organización lo ubicó en un espacio de representación sectorial dentro de una actividad clave para San Juan.

El fallecimiento generó pesar entre quienes integran la actividad vitivinícola. Hasta el momento, no se informaron mayores precisiones sobre las circunstancias de su muerte ni sobre los detalles de las exequias.

La información difundida este miércoles dejó pendiente la comunicación de eventuales datos complementarios sobre el sepelio o actos de despedida, que no habían sido informados al cierre de esta publicación.