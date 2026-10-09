El programa avanza en una nueva etapa centrada en el seguimiento de emprendimientos y la gestión de habilitaciones para 138 mujeres de los departamentos mineros de San Juan.

El programa Mujeres Más Mineras, resultado del trabajo conjunto entre los ministerios de Minería y de Producción, Trabajo e Innovación, continúa con una nueva etapa orientada al acompañamiento de los emprendimientos que participaron de las instancias de capacitación y acceso a financiamiento. La iniciativa, desarrollada en los departamentos mineros de San Juan, trabaja actualmente en el seguimiento de los proyectos productivos y en los procesos necesarios para avanzar hacia su formalización.





Con presencia en Iglesia, Jáchal, Calingasta, Sarmiento y Valle Fértil, el programa alcanzó a 138 mujeres que participaron de las distintas acciones desarrolladas durante la primera etapa, incluyendo capacitaciones y el acceso a Aportes No Reembolsables (ANR) destinados al fortalecimiento de sus iniciativas productivas.





Finalizada la instancia de financiamiento, los equipos técnicos llevan adelante tareas de monitoreo y acompañamiento para analizar la evolución de cada emprendimiento y brindar asistencia en aspectos vinculados a su gestión y funcionamiento.





La formalización como próximo paso





La etapa actual está enfocada en la regularización de actividades productivas y en la obtención de habilitaciones que permitan ampliar las posibilidades de comercialización de bienes y servicios generados por las emprendedoras.





Para ello, las participantes reciben acompañamiento en la gestión de registros y certificaciones requeridos de acuerdo con cada actividad. Entre ellos se encuentran el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA), necesarios para los emprendimientos vinculados a la elaboración y comercialización de alimentos.





Los proyectos acompañados por el programa abarcan rubros gastronómicos, turísticos, artesanales, textiles y de producción a pequeña escala. Se trata de actividades que forman parte de la economía local de los departamentos mineros y que encuentran en la formalización una herramienta para ampliar sus posibilidades de crecimiento y acceso a nuevos mercados.





Actualmente, el seguimiento técnico de los emprendimientos y el acompañamiento en los procesos de habilitación constituyen los principales ejes de trabajo de Mujeres Más Mineras en las comunidades mineras de San Juan.