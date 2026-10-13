La tercera edición del encuentro cerró este lunes con participantes de Argentina y la región. La actividad tuvo impacto en la ocupación hotelera y el movimiento turístico.

El Moto Turismo San Juan 2026 cerró este lunes una nueva edición tras varios días de recorridos por rutas y puntos turísticos de la provincia. Según la organización, participaron 1.800 motociclistas llegados desde distintos lugares del país y de la región. La propuesta combinó turismo, deporte y circulación por caminos sanjuaninos, con incidencia en la actividad hotelera.

Durante las jornadas, las caravanas pasaron por sectores como Ullum y Punta Negra, además de distintos circuitos y rutas provinciales. La convocatoria sumó, de acuerdo con los datos difundidos, unas 500 personas de público por jornada, lo que sostuvo movimiento en torno a las actividades programadas durante los tres días del encuentro.

Cierre en escenarios del deporte motor La jornada final tuvo lugar en El Zonda y en el Circuito San Juan Villicum, dos espacios vinculados al deporte motor provincial. Allí estuvo presente el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, quien acompañó el cierre de la actividad. La presencia oficial reforzó el carácter institucional de una propuesta orientada a articular motociclismo y promoción turística.

El evento contó con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Deporte. Según la información difundida, la llegada de visitantes tuvo impacto en la ocupación hotelera y en el movimiento de sectores vinculados a la actividad turística. Ese efecto económico constituye uno de los principales argumentos para sostener este tipo de convocatorias en la provincia.

Proyección turística Con esta tercera edición, San Juan volvió a presentarse como sede de encuentro para el motociclismo, apoyada en sus rutas, paisajes y escenarios deportivos. La continuidad del evento deja como variable a seguir su capacidad para sostener niveles de convocatoria y derrame sobre servicios turísticos en futuras ediciones. La organización no informó en esta instancia nuevas fechas ni precisiones sobre la próxima convocatoria.