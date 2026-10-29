La diva argentina será protagonista de una nota que se emitirá este domingo, desde las 20, junto a la conductora sanjuanina. Una conversación picante que promete dar que hablar.

Este domingo llega un encuentro imperdible a la pantalla de Telesol. Lila Cosma estará junto a Moria Casán, una de las figuras más emblemáticas y provocadoras del espectáculo argentino, en una conversación que promete momentos desopilantes, declaraciones filosas y mucho de su inconfundible personalidad.

La entrevista saldrá al aire en el programa que se emite a partir de las 20, y tendrá como protagonista a una mujer que hizo de su espontaneidad, su frontalidad y su particular manera de decir las cosas una marca registrada.

El encuentro llega, además, en un momento especial para la artista, que volvió a estar en el centro de la escena con el estreno de «Moria», la serie de Netflix que recorre su vida y su trayectoria a través de ocho episodios. La ficción cuenta con Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth en distintas etapas de su historia.

Con su característica lengua karateca, su humor y esa capacidad de no dejar nada sin decir, Moria promete una charla de esas que vale la pena escuchar. La cita es este domingo, a las 20, por la pantalla de Telesol.