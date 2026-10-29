La quinceañera Máxima Guerrero Prior recibió durante su festejo en Santa Lucía un saludo personalizado de Luisana Lopilato, en un gesto preparado por sus hermanos Josefina y Tomás Guerrero Prior. El video se proyectó en medio de la celebración del pasado fin de semana y generó la emoción de la homenajeada.

La sorpresa fue diseñada por sus hermanos, que organizaron una puesta en escena con formato de programa de noticias, con montaje especial y la participación de familiares, amigos y conocidos. Según el relato de la familia, el objetivo fue ofrecerle a la joven un regalo distinto en su fiesta de 15 años. La intervención de la actriz se convirtió en el momento central de la noche.

En el mensaje grabado desde Canadá, Lopilato le dijo a Máxima: "Hola Máxima, te quería mandar un beso gigante, que los cumplas muy feliz, disfruta este día a full, con tus amigos, con tu familia. Que Dios te re bendiga, que tengas un día hermoso y disfrutalo muchísimo porque 15 años es muy especial y pasa muy rápido". El saludo se apoyó en el vínculo de la adolescente con Rebelde Way, la ficción juvenil en la que la actriz interpretó a Mía Colucci.

▶ 2026-10-29 - Video by jose_yacante_ - 0.00-1.01_7.mp4 · 1:02





Un fanatismo sostenido

La afición de Máxima por Rebelde Way y por Luisana Lopilato fue el eje de la sorpresa. La serie sigue teniendo seguidores entre distintas generaciones y, en ese marco, la joven sanjuanina ya había tenido el año pasado la oportunidad de asistir al recital de Erreway, la banda surgida de esa ficción. Ese antecedente explica por qué el saludo tuvo un valor especial dentro de la celebración familiar.

La fiesta se desarrolló en Santa Lucía y combinó música, festejos y una intervención audiovisual preparada para la ocasión. El video de Lopilato terminó de revelar la sorpresa en pleno evento y quedó como uno de los momentos más recordados de la noche. No se informaron otros detalles sobre la producción del saludo ni sobre futuras actividades vinculadas a la celebración.