La prenda fue confeccionada en el Carmelo de María y entregada al Pontífice por monseñor Jorge Lozano . La elaboración demandó entre 20 días y un mes de trabajo artesanal.

Las hermanas del Carmelo de María, en Villa Independencia, Caucete, confeccionaron un chal de lana de oveja para el papa León XIV, una pieza realizada en telar manual que fue entregada por monseñor Jorge Lozano durante una audiencia el lunes 12 de octubre. La prenda fue pensada como un obsequio que representara la identidad cultural sanjuanina y el trabajo artesanal de la comunidad religiosa.

La hermana María Silvina de Jesús explicó la elaboración en una comunicación telefónica con el programa Buena Gente, de AM 1020. Según detalló, el chal demandó entre 20 días y un mes de trabajo, considerando la preparación del telar y el tejido. La pieza fue hecha íntegramente a mano, con lana de oveja y en tonos blancos y grises matizados.

El encargo surgió a partir de un pedido de monseñor Jorge Lozano, quien buscaba llevar al Papa un presente vinculado con las tradiciones y el trabajo artesanal de San Juan. La religiosa señaló que el arzobispo conocía la labor de las hermanas y propuso una prenda que pudiera sintetizar ese oficio. También vinculó la elección con la experiencia del Pontífice en Perú, donde vivió durante varios años y tuvo contacto con tejidos tradicionales.

Trabajo y sustento Además del chal, la comunidad desarrolla otras artesanías como parte de su actividad cotidiana. Las religiosas elaboran cremas naturales con plantas de su propia huerta, flores y hierbas, además de bordados y artículos religiosos. La hermana María Silvina de Jesús sostuvo que el telar recoge el trabajo de las mujeres sanjuaninas tejedoras y que esa tarea también constituye una forma de sustento para el monasterio. Quienes deseen consultar por piezas o encargos pueden acercarse al monasterio o comunicarse al 264 444-9479.

Vida contemplativa En el Carmelo de María viven ocho religiosas provenientes de distintas provincias: tres sanjuaninas, tres de Buenos Aires, una de Córdoba y otra de Santa Fe. La jornada comienza a las 7 con la oración comunitaria en la capilla, sigue con oficios, trabajo manual, limpieza y preparación de alimentos, y se ordena en torno al silencio, la oración y la lectura espiritual. Al mediodía comparten la comida y por la tarde retoman estudios, vísperas y oración personal antes de la cena.

La hermana María Silvina de Jesús también describió que la liturgia incluye canto y uso de instrumentos como bombo, charango, violín y órgano, con modos gregorianos y melodías de la cultura popular argentina y latinoamericana. La entrega del chal al papa León XIV quedó así asociada a una práctica sostenida en el tiempo por la comunidad de Caucete, que combina trabajo artesanal, vida contemplativa y producción de bienes para su mantenimiento.