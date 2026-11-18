Emiliano Muñoz está próximo a presentar su obra “La Función Notarial en la Actividad Minera: Instrumentación, seguridad jurídica y práctica profesional”, una publicación que aborda el aporte de los escribanos al desarrollo de la industria minera. El trabajo vincula el derecho notarial con el régimen minero argentino y busca brindar herramientas prácticas para los profesionales del sector.

La actividad minera representa uno de los principales desafíos y oportunidades para el desarrollo de San Juan. En ese contexto, el escribano José Emiliano Muñoz decidió profundizar en un aspecto que considera fundamental para el crecimiento de esta industria: el papel de la función notarial en la instrumentación de los negocios jurídicos y la seguridad jurídica de las operaciones.





De esa inquietud profesional nació el libro “La Función Notarial en la Actividad Minera: Instrumentación, seguridad jurídica y práctica profesional”, una obra que será publicada por Ediciones Jurídicas y cuya presentación se encuentra próxima a concretarse.





Muñoz explicó a Zonda Digital que la iniciativa surgió de la necesidad de estudiar dos ámbitos del derecho que tradicionalmente fueron abordados por separado. Desde su ejercicio profesional en San Juan, comenzó a preguntarse cuál era el verdadero lugar del escribano dentro de la industria minera y qué aportes podía realizar desde su especialidad.





“Los profesionales no debemos limitarnos a acompañar los cambios de la sociedad. También tenemos la responsabilidad de anticiparnos, estudiar y generar conocimientos que contribuyan a su desarrollo”, sostuvo.





La elaboración del libro demandó un proceso de investigación y reflexión que se intensificó durante el último año. El trabajo incluyó el análisis de legislación, instituciones jurídicas y las necesidades concretas de una industria caracterizada por su complejidad. Uno de los objetivos fue encontrar un equilibrio entre el rigor académico y la utilidad práctica, para que la publicación no estuviera destinada exclusivamente a especialistas.





Entre los temas centrales, la obra analiza los distintos espacios en los que puede intervenir un escribano dentro de la actividad minera, como la instrumentación de contratos, la constitución de derechos reales, las servidumbres mineras, las transferencias de derechos, los poderes, las garantías y otros negocios jurídicos.

La elaboración del libro demandó un proceso de investigación y reflexión que se intensificó durante el último año. También pone especial atención en la relación entre las empresas mineras y los propietarios de los terrenos donde se desarrollan los proyectos. En ese vínculo, Muñoz considera que el escribano puede cumplir una función importante de asesoramiento, prevención de conflictos y protección de los derechos de las partes.





En ese sentido, destacó que la tarea notarial tiene un carácter preventivo, ya que busca que los actos jurídicos se desarrollen con claridad, legalidad y previsibilidad. En una industria que requiere grandes inversiones, proyectos de largo plazo y relaciones jurídicas complejas, la seguridad jurídica adquiere una relevancia central.





“La función notarial no consiste solamente en certificar firmas o autorizar escrituras públicas. Implica asesorar, interpretar la voluntad de las partes, controlar la legalidad de los actos y contribuir a la correcta instrumentación de los negocios jurídicos”, explicó. Y agregó: “Una buena intervención notarial muchas veces no se advierte por los problemas que resuelve, sino por los conflictos que logra evitar”.





Otro de los aspectos que desarrolla el libro es la diferencia entre una operación inmobiliaria tradicional y una vinculada con la minería. El autor remarcó que el dominio del suelo y los derechos sobre las minas responden a regímenes jurídicos diferentes. Por lo tanto, ser propietario de un terreno no implica necesariamente ser titular de los derechos mineros existentes en él.





Esta particularidad exige que los profesionales conozcan tanto la situación jurídica del inmueble como la naturaleza de los derechos mineros involucrados, sus títulos y las condiciones para su ejercicio.





La publicación también establece un vínculo entre el Código de Minería argentino, el Código Civil y Comercial de la Nación, la legislación notarial y los principios de seguridad jurídica. La intención es ofrecer una mirada notarial sobre las instituciones del derecho minero y sus aplicaciones concretas.





En cuanto a sus destinatarios, Muñoz señaló que está dirigida a escribanos, abogados, estudiantes, docentes y a todas aquellas personas que, desde diferentes responsabilidades, participan en la actividad minera. La obra propone herramientas para comprender los derechos mineros, identificar los negocios jurídicos que pueden desarrollarse en este ámbito y analizar las posibilidades de intervención profesional.





Sin embargo, aclaró que el objetivo no es agotar la temática ni ofrecer respuestas definitivas a todos los interrogantes, sino abrir un camino de estudio, generar nuevas inquietudes y promover espacios de formación.





Finalmente, el escribano expresó su satisfacción por poder compartir una investigación que nació en San Juan y que busca convertirse en un aporte para la profesión y para la sociedad.





El libro será publicado por Ediciones Jurídicas. Actualmente se trabaja en los últimos detalles de su presentación, cuya fecha y modalidad serán anunciadas oportunamente.





“Estoy convencido de algo: el conocimiento adquiere su verdadero valor cuando se comparte y se pone al servicio de los demás”, concluyó.