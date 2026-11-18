Este miércoles 18 de noviembre se realizarán tareas de limpieza, sellado y bacheo en dos nuevos tramos de calle Catamarca. Habrá interrupciones al tránsito durante las intervenciones.

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continúa avanzando con el Plan 50 Cuadras, una iniciativa destinada a mejorar la infraestructura vial y optimizar las condiciones de circulación en distintos sectores de la Capital.





Este miércoles 18 de noviembre, las tareas se desarrollarán sobre calle Catamarca en los siguientes tramos:





* Entre calles Santa Fe y Mitre: trabajos de limpieza, sellado y bacheo.

* Entre calle Mitre y avenida José Ignacio de la Roza: trabajos de limpieza, sellado y bacheo.





Las intervenciones requerirán cortes de tránsito en los sectores mencionados. Por este motivo, se solicita a conductores y vecinos circular con precaución, respetar la señalización y considerar vías alternativas para evitar demoras.