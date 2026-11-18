La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continúa avanzando con el Plan 50 Cuadras, una iniciativa destinada a mejorar la infraestructura vial y optimizar las condiciones de circulación en distintos sectores de la Capital.
Este miércoles 18 de noviembre, las tareas se desarrollarán sobre calle Catamarca en los siguientes tramos:
* Entre calles Santa Fe y Mitre: trabajos de limpieza, sellado y bacheo.
* Entre calle Mitre y avenida José Ignacio de la Roza: trabajos de limpieza, sellado y bacheo.
Las intervenciones requerirán cortes de tránsito en los sectores mencionados. Por este motivo, se solicita a conductores y vecinos circular con precaución, respetar la señalización y considerar vías alternativas para evitar demoras.