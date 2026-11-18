La jornada del miércoles 18 de noviembre tendrá 28°C de máxima y cielo mayormente nublado. La inestabilidad se concentraría en la madrugada.

San Juan tendrá este miércoles 18 de noviembre una jornada con temperaturas más moderadas e inestabilidad en las primeras horas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La mínima será de 16°C y la máxima alcanzará los 28°C.

Durante la madrugada, el organismo prevé la posibilidad de chaparrones y viento del sur con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Ese escenario marca la principal variación respecto de un día con predominio de nubosidad, por lo que la atención estará puesta en las primeras horas de la jornada.

Condiciones de la mañana

La mañana comenzará con cielo mayormente nublado y una brisa del sector sureste. Esa situación se mantendrá en un contexto de temperatura en ascenso, aunque sin cambios bruscos en el registro térmico informado por el SMN.

Desarrollo de la tarde y la noche

Hacia la tarde, el cielo seguirá mayormente nublado y el viento rotará al sector este, con intensidad de brisa. En ese tramo del día se alcanzará la máxima prevista de 28°C. Por la noche, la nubosidad continuará y la temperatura descenderá hasta los 24°C.

El pronóstico oficial no anticipa, en la información difundida, cambios adicionales para el resto de la jornada. La variable a seguir será la evolución de la inestabilidad durante la madrugada y el eventual impacto de las ráfagas sobre la circulación en la provincia.