La conductora de "La Tarde es Nuestra" fue sorprendida con mensajes de oyentes, compañeros y su familia. Los videos de sus hijos y el saludo de su nieto Vicente la hicieron emocionar.

Marisa López celebró su cumpleaños en Radio LaMil20 y recibió saludos de oyentes, amigos y compañeros de trabajo. La conducción de “La Tarde es Nuestra” quedó en segundo plano frente a una serie de mensajes y sorpresas que derivaron en un momento de emoción visible al aire. La celebración incluyó también muestras de afecto de su entorno más cercano. El episodio fue difundido por MIL20 a través de una publicación en Instagram.

La sorpresa familiar

El momento más emotivo llegó cuando comenzaron a proyectarse los videos de sus tres hijos, Nico, Naty y Agustín. Según el material difundido, sus mensajes y gestos provocaron que López no pudiera contener las lágrimas. A esa secuencia se sumó la voz de su nieto Vicente, que le cantó el feliz cumpleaños. La combinación de ambos saludos terminó de marcar el tono de la celebración.

Una figura habitual de la escucha

En la programación de la radio, López suele ocupar el lugar de quien acompaña, contiene y recibe los mensajes de la audiencia. En esta oportunidad, el intercambio se invirtió y fue ella quien quedó en el centro de la escena. La nota difundida por el medio remarcó que la conductora recibió una “lluvia de mensajes” y muestras de afecto durante la jornada. Después de emocionarse, agradeció los saludos y los gestos recibidos.

Saludo al aire y festejo en casa

La celebración también dejó un costado doméstico: López se retiró con torta, tarta cabsha y otros obsequios. El material publicado no consignó su edad, dato que la conductora no suele revelar. En ese sentido, la pieza difundida por MIL20 insistió en que el aspecto más visible fue el cariño acumulado alrededor de su figura. La publicación cerró con un saludo de cumpleaños y con la referencia a la emoción que dominó la jornada.

Difusión en redes

El contenido fue acompañado por un video publicado en Instagram por MIL20, donde se registró la secuencia de saludos y reacciones. La pieza no aportó precisiones sobre una actividad posterior ni sobre una celebración adicional fuera del ámbito radial. Sí dejó constancia de que el homenaje se produjo en el entorno de trabajo de la conductora. Ese fue el marco en el que quedó expuesto el momento de mayor carga afectiva del festejo.