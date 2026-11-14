El ministro de Minería Juan Pablo Perea y el empresario sanjuanino Jaime Garbasky compartirán una charla motivacional el 19 de noviembre, en el marco de la tercera edición del FNS Forum. Trayectorias, aprendizajes y una mirada sobre el presente y el futuro de la provincia serán parte de la conversación.

En los días previos a la Fiesta Nacional del Sol, la minería tendrá un espacio para contar historias desde otro lugar. El próximo 19 de noviembre, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, y el empresario sanjuanino Jaime Garbasky protagonizarán *“Minería & Sunset: Historias que Rompen Moldes”, una charla centrada en los recorridos personales y experiencias profesionales, como parte del entramado de lo que significa forjar liderazgo en minería.





El encuentro comenzará a las 20 en los jardines del Teatro del Bicentenario, posterior al FNS Forum 2026. En ese contexto, el evento buscará acercar esas experiencias especialmente a los jóvenes y mostrar una dimensión más humana de la industria. Perea y Garbasky compartirán sus historias y conversarán sobre las decisiones, los aciertos y los aprendizajes que fueron marcando sus caminos profesionales y empresariales.





La charla también abrirá espacio para mirar el presente y el futuro de San Juan a partir de dos recorridos diferentes, poniendo el acento no solo en los resultados alcanzados, sino también en los caminos construidos y en las experiencias que ayudaron.





La entrada es gratuita, por orden de llegada y con cupos limitados.