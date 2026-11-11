Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es la participación de docentes jachalleros con reconocida trayectoria e idoneidad en la materia, junto a docentes y guías de montaña vinculados a la Universidad Nacional de San Juan

La Municipalidad de Jáchal y la Universidad Nacional de San Juan dieron inicio al Curso de Montañismo, una propuesta de formación que busca fortalecer los conocimientos, capacidades y herramientas vinculadas al desarrollo seguro de actividades en ambientes de montaña. La primera instancia de capacitación se llevó adelante en el edificio de Turismo, donde participaron los inscriptos que formarán parte de este importante trayecto formativo.





El curso adquiere una relevancia especial considerando el importante crecimiento que han experimentado en los últimos años actividades como el trekking, el senderismo y las distintas prácticas relacionadas con el montañismo, tanto desde el ámbito recreativo y deportivo como desde los sectores turístico y laboral.





Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es la participación de docentes jachalleros con reconocida trayectoria e idoneidad en la materia, junto a docentes y guías de montaña vinculados a la Universidad Nacional de San Juan, quienes aportarán una formación integral respaldada por el aval académico de la casa de altos estudios.





La puesta en marcha de este curso también representa una clara apuesta a la valorización del conocimiento local, reconociendo la experiencia acumulada por personas de la comunidad que durante años se han vinculado a las actividades de montaña y que hoy contribuyen a la formación de nuevas generaciones.