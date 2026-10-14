La decana Andrea Díaz sostuvo que acortar las carreras de grado no aparece como una respuesta suficiente frente a la demanda de profesionales vinculados con la minería en San Juan. En diálogo con Radio Mil20, afirmó que la Facultad de Ingeniería trabaja con distintas alternativas de formación y que cualquier cambio en los planes de estudio requiere un análisis profundo. La discusión se da en un contexto de expansión de la actividad minera y de necesidad de perfiles técnicos y universitarios para cubrir distintos puestos.

La decana explicó que la facultad tiene 13 carreras de ingeniería y que 12 de ellas cuentan con planes de estudio actualizados, vigentes desde hace tres años. Señaló que las carreras de ingeniería duran cinco años porque deben cumplir estándares fijados por resoluciones ministeriales e incorporar contenidos que van desde las ciencias básicas hasta las tecnologías aplicadas. En ese marco, remarcó que una modificación de ese tipo no puede resolverse de manera inmediata.

Tecnicaturas y capacitación

Como respuesta a la necesidad de incorporar personal en plazos más cortos, Díaz indicó que la Facultad de Ingeniería ya cuenta con seis tecnicaturas de dos años de duración. Además, informó que el Consejo Directivo aprobó una nueva tecnicatura en topografía en una reunión realizada el día anterior a la entrevista. La oferta se completa con más de 100 capacitaciones y diplomaturas, con trayectos de entre tres y nueve meses.

La decana planteó que, para atender la actividad minera, no solo harán falta ingenieros sino también técnicos y formaciones específicas. En ese sentido, señaló que la facultad mantiene conversaciones con representantes del sector empresarial para conocer sus necesidades y ajustar la oferta académica. También destacó la capacitación docente como una condición para incorporar nuevas herramientas y conocimientos vinculados con la evolución tecnológica.

Seguimiento de graduados

Díaz añadió que la formación universitaria no termina con el egreso y mencionó un programa de articulación y seguimiento de graduados. Según explicó, ese vínculo permite organizar prácticas profesionales, capacitaciones y convenios con universidades, además de sostener el contacto con egresados que hoy trabajan en empresas o continúan estudios doctorales y posdoctorales. En paralelo, subrayó el aumento de la participación femenina: dijo que las mujeres pasaron de representar alrededor del 20% del estudiantado al 45%.

La facultad también trabaja con escuelas secundarias para acercar las distintas especialidades y difundir sus propuestas académicas. Díaz mencionó como ejemplo la reciente Noche de Puertas Abiertas, destinada a mostrar la oferta de ingeniería a la comunidad. En ese marco, insistió en que la respuesta a la demanda minera debe combinar carreras de grado, tecnicaturas, capacitaciones y actualización permanente, mientras siguen vigentes los planes ya reformulados en los últimos tres años.