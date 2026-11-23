La descarga del dique Ignacio de la Roza subió 50% y llegó a 15.000 litros por segundo. COPRE mantuvo la prohibición de bañarse y pidió no ingresar al cauce.

El lunes 23 de noviembre, el Departamento de Hidráulica elevó en un 50% la descarga del dique Ignacio de la Roza, que pasó de 10 a 15 metros cúbicos por segundo, equivalentes a 15.000 litros de agua por segundo. El incremento modificó el caudal del río San Juan y volvió a activar recomendaciones de prevención sobre el uso de la zona. La medida tiene alcance sobre el cauce y sus márgenes, donde sigue vigente la restricción para bañarse.

La Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) pidió a la población no ingresar al cauce ni permanecer en sus márgenes. También recomendó evitar actividades deportivas y recreativas en el área, en un contexto en el que el aumento de la descarga puede generar variaciones en la profundidad y en el alcance del agua según cada tramo del río. La advertencia busca reducir riesgos para quienes circulen por sectores expuestos a cambios en la corriente.

Antecedente inmediato

El lunes 16 de noviembre se había habilitado una descarga permanente de 10.000 litros por segundo. Una semana después, el volumen aumentó en 5.000 litros por segundo, lo que llevó el flujo a 15.000 litros por segundo. Desde Hidráulica no se informó hasta cuándo se sostendrá ese nivel de erogación. Ese dato resulta clave para quienes dependen del comportamiento del río en actividades productivas, recreativas o de control territorial.

Trabajos previos en el cauce

En septiembre, Hidráulica realizó tareas aguas abajo del dique, detrás de El Pinar, para retirar árboles, ramas, juncos y sedimentos acumulados durante casi dos décadas de sequía. Según había señalado el titular del organismo, José María Ginestar, esos obstáculos podían frenar la corriente y provocar acumulaciones de agua cerca de la galería filtrante desde donde Obras Sanitarias abastece a la planta potabilizadora de Marquesado. La limpieza del tramo buscó ordenar el escurrimiento antes de la apertura de compuertas.

Por el momento, la descarga de 15.000 litros por segundo continúa sin plazo oficial de finalización. La evolución del caudal y las definiciones sobre su mantenimiento quedan sujetas a los próximos informes del área hidráulica provincial.