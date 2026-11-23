Desde el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) se informa que finalizó el operativo especial de erradicación, despeje y asistencia desplegado entre los días 19 y 22 de noviembre, como respuesta a las consecuencias generadas por el intenso episodio de viento Zonda que afectó al departamento.

Durante la jornada del jueves se registraron fuertes ráfagas que superaron los 70 kilómetros por hora, provocando la caída de árboles de gran porte y afectaciones sobre el tendido eléctrico en distintos puntos de Jáchal. Las intervenciones se concentraron principalmente en la villa cabecera de San José de Jáchal, aunque también se realizaron trabajos en El Rincón, San Roque, Pampa Vieja, Bella Vista y Tamberías.





Como resultado de las tareas de evaluación y despeje, se procedió a la erradicación de 26 ejemplares de gran porte de la especie álamo, cuya caída o riesgo estructural representaba una amenaza para la seguridad de las personas y para la infraestructura de servicios.





Las afectaciones registradas estuvieron principalmente relacionadas con daños sobre las redes eléctricas, situación que generó interrupciones temporales en el suministro en distintos sectores del departamento. Gracias al trabajo coordinado entre los organismos intervinientes y la empresa prestataria, los servicios fueron restablecidos progresivamente hasta recuperar la normalidad.





El operativo fue coordinado por el COEM y contó con la participación de la Dirección de Producción y Medio Ambiente de la Municipalidad de Jáchal, Bomberos de la Policía de San Juan, Bomberos Voluntarios y técnicos de Naturgy, quienes desarrollaron tareas de despeje, corte controlado de ejemplares comprometidos, retiro de ramas y liberación de sectores afectados.





Asimismo, se informa que en la localidad de Mogna ya fueron restablecidos los servicios de energía eléctrica y agua potable. No obstante, Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) continúa distribuyendo agua potable mediante camiones cisterna en la zona centro y en el sector de Los Puestos, con el objetivo de garantizar el abastecimiento a toda la población mientras se estabiliza completamente el sistema.





Es importante destacar que, pese a la intensidad del fenómeno meteorológico, no se registraron daños en viviendas particulares ni personas lesionadas, resultado que refleja el trabajo preventivo y la rápida respuesta desplegada por los organismos involucrados.





Las tareas concluyeron oficialmente el domingo 22 de noviembre, luego de completar las intervenciones previstas y garantizar condiciones seguras de circulación y funcionamiento de los servicios esenciales en las zonas afectadas.



