Desde GEMERA destacaron que las medidas pueden mejorar la liquidez y la previsibilidad de las empresas, en un contexto en el que el país busca elevar la inversión exploratoria de US$ 400 millones a más de US$ 1.000 millones anuales.

La exploración minera en Argentina busca ganar velocidad con la actualización del Régimen de Inversiones Mineras, establecido por la Ley 24.196.

La adecuación normativa introduce cambios administrativos y fiscales destinados a reducir la burocracia, agilizar la recuperación del IVA y facilitar la importación de equipos e insumos para el desarrollo de nuevos proyectos.

El Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA) destacó el alcance de las modificaciones, que se instrumentaron mediante ocho disposiciones dictadas entre julio de 2025 y octubre de 2026 por el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Minería de la Nación y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El objetivo es modernizar los procedimientos de acceso a los beneficios fiscales y sus mecanismos de control, manteniendo el marco de promoción previsto por la ley.

Devolución del IVA: trámites digitales y plazos definidos

Uno de los cambios centrales apunta a agilizar la devolución del IVA correspondiente a los gastos de exploración, un aspecto clave para las compañías que invierten en estudios geológicos, perforaciones, ensayos y servicios especializados antes de generar ingresos.

Hasta ahora, los montos abonados podían quedar inmovilizados durante períodos prolongados, limitando la disponibilidad de fondos para continuar las campañas de trabajo.

Con la nueva normativa, el expediente en papel utilizado desde 2004 será reemplazado por un procedimiento digital a través del Sistema Integral de Recupero (SIR) de ARCA y la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Además, se elimina la obligación de presentar un aviso previo al inicio de las tareas exploratorias. La documentación se concentrará en facturas, comprobantes de pago y una memoria de las actividades realizadas.

Otro punto relevante es la fijación de plazos máximos de resolución: 30 días hábiles para la evaluación de la Secretaría de Minería y otros 30 días hábiles para la intervención de ARCA.

No obstante, GEMERA aclaró que se mantiene la espera de doce períodos fiscales prevista para acceder al beneficio. La diferencia es que los tiempos administrativos estarán definidos, lo que permitirá a las empresas planificar sus inversiones con mayor previsibilidad.

Importaciones mineras: nuevas facilidades y controles posteriores

La reforma también introduce modificaciones en la exención de derechos de importación contemplada en el artículo 21 de la Ley 24.196.

El nuevo esquema prevé declaraciones juradas digitales a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEA), con fiscalización posterior y un plazo de aprobación de cinco días hábiles.

Asimismo, habilita el ingreso de bienes usados o reacondicionados, siempre que cuenten con la certificación correspondiente, y establece un régimen específico para proveedores mineros según sus niveles de facturación.

Estas medidas buscan reducir los tiempos de gestión y facilitar el acceso a equipamiento necesario para las operaciones, en particular durante las etapas iniciales de los proyectos.

Un registro unificado y mayor previsibilidad fiscal

Entre las novedades también figura la creación del Registro de Inversiones Mineras (RIM), que permitirá identificar cada proyecto mediante un código único asociado a la CUIT de la empresa.

Además, se podrán unificar derechos mineros que compartan cercanía, infraestructura o desarrollo operativo.

En el plano contable y fiscal, la normativa incorpora el Seguro Ambiental Obligatorio como alternativa a la previsión contable y establece plazos para determinar la estabilidad fiscal desde la presentación del estudio de factibilidad.

Según GEMERA, estos cambios pueden evitar la inmovilización de fondos y ofrecer mayor certeza tributaria a las empresas que avanzan desde la exploración hacia la construcción de una mina.

GEMERA advierte que Argentina necesita más de US$ 1.000 millones anuales

El presidente de la entidad, Michael Meding, destacó que la reducción de las trabas administrativas puede tener un impacto directo en la capacidad de inversión del sector.

“En exploración, el capital trabado en la burocracia es capital que no se invierte en perforación”, sostuvo.

Meding señaló que Argentina destina actualmente alrededor de US$ 400 millones anuales a la exploración minera, pero remarcó que el país necesita superar los US$ 1.000 millones para fortalecer el desarrollo de nuevos proyectos.

En ese sentido, consideró que la digitalización de los trámites y la definición de plazos para la devolución del IVA aportan previsibilidad para financiar las campañas exploratorias, aunque aclaró que la reforma no elimina la espera de los doce períodos fiscales.

La implementación comenzará con una transición operativa

GEMERA adelantó que pondrá a disposición la experiencia técnica de sus empresas asociadas para acompañar la implementación del nuevo esquema.

La transición requerirá adaptar procedimientos internos a exigencias como la constitución de un domicilio legal electrónico y la presentación de una declaración jurada anual respaldada por un profesional independiente.

Además, las compañías deberán coordinar sus operaciones ante la suspensión temporal del sistema de importaciones prevista entre el 13 y el 16 de octubre, antes del lanzamiento del nuevo trámite digital anunciado para el 19 de octubre.

Con estos cambios, el sector exploratorio busca reducir los costos administrativos y mejorar las condiciones para atraer capital. El desafío será que las nuevas herramientas se traduzcan en mayor inversión efectiva, más campañas de perforación y un avance sostenido de los proyectos mineros en Argentina.